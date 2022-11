Jedna z největších asijských značek hodlá zaujmout tuzemského zákazníka zajímavými parametry a krátkou dodací dobou.

Společnost Grand Automotive CE, která prodává na českém trhu (a v mnoha dalších evropských zemích) vozy značky Nissan, podepsala smlouvu o distribuci vozidel značky Geely na tuzemském, slovenském a maďarském trhu.

„V blízké budoucnosti je naším hlavním cílem správně umístit pozici značky, včetně modelu Geometry C, a vybudovat síť prodejců a poprodejních služeb. Vzhledem k tomu, že v tomto regionu zastupujeme několik značek, máme možnost využít logistické synergie a rychle a efektivně vybudovat celý logistický proces, a to jak pro vozy, tak pro díly,“ uvedl generální ředitel společnosti Grand Automotive CE Viktor Molnár.

Společnost Geely se začala zabývat automobilovým průmyslem v roce 1997 a v roce 2020 se stala první čínskou automobilkou, která dosáhla prodejů deseti milionů osobních vozů. V současné době pod ni patří kromě vlastních značek Maple, Zeekr, Zhindou či Geometry například i Volvo, Polestar, Lotus nebo Proton.

Jako první na český trh vstoupí vůz Geometry C, což je elektrický kompaktní crossover o délce 4,4 metru, poháněný jedním elektromotorem o výkonu 150 kW (204 k) a s točivým momentem 310 Nm. K tuzemským zákazníkům by se měla dostat již faceliftovaná verze, která by měla překonat dojezd té stávající s 460 kilometry dle WLTP. Na českém trhu bude vůz konkurovat například Volkswagenu ID.3 či Renaultu Megane E-Tech.

Objednávky budou spuštěny v lednu příštího roku a první kusy dorazí na české silnice nedlouho poté. Distributor uvádí, že doba dodání má být ve srovnání s konkurencí výrazně kratší – od objednávky po doručení má jít zhruba o čtyři měsíce. Ceny nebyly zatím zveřejněny.

Podle poslední zprávy poradenské společnosti PwC by se mělo v Evropě do roku 2025 prodat až 800.000 vozů vyrobených v Číně. Tamní automobilky v současné době upevňují svou pozici na starém kontinentu a oproti uplynulé dekádě jsou vyrovnanějšími soupeři tradičních výrobců. Analytik Matthias Schmidt dále uvádí, že jen v letošním roce se v Evropě prodá zhruba 200.000 vozidel čínských značek, z nichž má být 90.000 elektromobilů, 40.000 plug-in hybridů a zbytek se spalovacím motorem.