Gabriela Jílková zajela rekord slavného závodu do vrchu. V Anglii krotila elektrické Porsche

Shelsley Walsh je malá vesnice v anglickém Worcestershire, kde se od roku 1905 koná slavný závod do vrchu. Se stářím 120 let se jedná o jeden z nejstarších motorsportových eventů na světě. Je to jen pár zatáček na 914 metrech (do roku 1907 to bylo 907 metrů), ale je nutné přitom překonat stoupání 100 metrů a dávat si pozor na krajince, protože šířka trati je pouze 3,66 metru.

Jezdí se tu v několika kategoriích, ti nejrychlejší to tady zvládnou lehce nad 20 sekund. Na letošním ročníku byl k vidění také prototyp elektrického Porsche Cayenne, které se chystá na světovou premiéru. Za volantem maskovaného vozu byl k nejen vidění světoznámý moderátor Richard Hammond, ale také česká závodnice Gabriela Jílková, která jezdí právě za Porsche.

No a na startovní rošt se postavila i na tomto závodu do vrchu a dala to za krásných 31,28 sekundy, což je nejenom pěkný čas, ale také rekord mezi SUV. ‚‚Well done, Gabriela,‘‘ zahlásil britský moderátor. Dohledali jsme, že Bentley Bentayga to tady předtím zajelo za 35,53 sekundy. Elektrické Porsche Cayenne bude stát na platformě PPE (Premium Platform Electric).

Zdroj: Shelsley Walsh Hill Climb | Zdroj videa: Porsche