Futuristické BMW i8 v dubnu skončí. Bylo tu jen 6 let, s nástupcem se nepočítá

Dříve či později to muselo přijít. BMW už dříve potvrdilo, že novou generaci sportovního hybridu i8 nemáme očekávat, a nyní přichází informace o tom, že ukončení produkce modelu je blíže, než jsme možná očekávali. Podle britského Autocaru totiž automobilka chystá konec výroby i8 už na letošní duben.

Informace vychází ze slov britského mluvčího pro BMW, který publikaci uvedl, že tamní zájemci o výrobu nového auta by měli objednávku provést nejpozději do konce února. Později už by totiž mohlo být pozdě a k dispozici budou jen skladové vozy. Ukončení produkce i8 by přišlo po šesti letech od uvedení modelu v roce 2014.

S modernizací BMW i8 jsme se měli možnost projet dva roky nazpět, prodejní čísla modelu v posledních letech nicméně naznačují, že o karbonový sporťák s hybridním tříválcem, výkonem 275 kW (374 koní) a cenou od 3,8 milionu korun již upadal zájem.

Ačkoliv přímého nástupce i8 bychom se podle šéfa vývoje BMW Klause Frölicha neměli dočkat, myšlenku nízkého sportovního kupé či roadsteru automobilka nezahazuje. Ostatně nedávný koncept Vision M Next měl představovat právě tento směr, a to opět s hybridní technikou uvnitř. Jak ale naznačilo písmeno M v názvu, novinka by zapadla do řady „emkových“, vysokovýkonných modelů. Systémový výkon konceptu byl uváděn na 441 kW (600 koní).