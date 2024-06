Funkci automatické změny pruhu získají další Mercedesy. Aktualizace se dočkají i majitelé v Česku

Mercedes se rozhodl dále rozšířit svou nabídku asistenčních funkcí i pro další modely, a to včetně těch, které už jezdí po silnicích. Značka doplní funkci automatické změny jízdního pruhu (ALC) v rámci rozšířeného balíčku asistentů do celkem 15 modelů. Kromě začlenění asistentu do výbavy přímo z výroby mohou funkci získat i dosavadní majitelé nejnovějších vozů pomocí over-the-air aktualizace (OTA).

Doplnění funkce nabídne Mercedes asi již 200.000 dodaným vozům v Evropě. Aktualizace bude totiž k dispozici napříč 33 evropskými zeměmi, mezi nimiž se nachází i Česko. Do zmíněných 15 modelů Mercedesu patří konkrétně třída C, třída E, třída S, GLC, CLE, EQE, EQE SUV, EQS a EQS SUV. Asistent bude postupně k dispozici od letošního září pro vozy od loňského modelového roku (23/1). O možné aktualizaci se majitelé dozví ve svém regionu skrze infotainment MBUX nebo aplikaci Mercedes me.

Funkci jízdního asistentu nabízí Mercedes skrze OTA aktualizaci vůbec poprvé. ALC umožňuje vozu ve spolupráci s aktivním udržováním vzdálenosti pomocí adaptivního tempomatu automaticky zahájit změnu jízdního pruhu například k předjetí pomalejšího vozu nebo automaticky přejet do odbočovacího pruhu sledováním zvolené trasy v navigaci.

Mercedes nezapomíná dodat, že ALC je součástí systému autonomního řízení 2. úrovně, tudíž je řidič neustále zodpovědný za řízení vozu. V Evropě je funkce automatické změny jízdního pruhu aktivní v rozmezí rychlostí 80 až 140 km/h, přičemž systém musí vyhodnotit, že se vůz pohybuje na vhodné, minimálně dvouproudové silnici. Mezi další požadavky aktivace systému patří kamerami vozu viditelné vodorovné značení na silnici nebo dostatečný prostor okolo vozu.