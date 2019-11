Freddie Mercury a jeho auta: Legendární zpěvák neměl strach z bizarnosti

Do kin se loni dostal snímek Bohemian Rhapsody, který pojednává také o životě jedné z největších hvězd populární hudby, Freddieho Mercuryho. Ten měl vcelku vkus i na auta, která i v letech sedmdesátých či osmdesátých byla nedílnou součástí každé hvězdy hudebního a hereckého světa. Dnes je to přesně 28 let ode dne, co legendární Freddie Mercury zemřel.

Jeho vozový park byl okázalý jako on sám. Tohle jsou ta nejzajímavější auta z garáže Freddieho Mercuryho. Spojuje je především fakt, že mu šlo o luxus a pohodlí mnohem více než o ostatní atributy.

Jako král

To nejzajímavější je zároveň nejstarší. Pohled na Studebaker Champion modelového roku 1950 nemůže nikoho nechat chladným. Se specificky tvarovanou maskou vypadá, jako kdyby utekla z vesmírného programu NASA. Sám Freddie se s autem nechal zvěčnit na přiložené fotografii, což běžně nedělal.

Model Champion je nejúspěšnější kapitolou americké automobilky Studebaker. Od roku 1938 celých dvacet let držel výrobce těsně nad hranicí bankrotu. Mercury měl model třetí generace ze závěru produkce, když už zájem opadal. I přesto, že vůz vynikal nízkou spotřebou šestiválcového motoru o objemu 2,8 litru. Spotřebou paliva, která se tehdy začala kvůli krizi řešit i za oceánem.

Skupina Queen. V jejich začátcích si z docela zřejmých důvodů Mercury koupil Daimler Limousine. Britská automobilka spojená s Jaguarem vyráběla limuzínu DS240 v prodloužené verzi především pro monarchy a hlavy státu. A čím jiným než autem pro královnu by měl jezdit frontman The Queen?

V roce 1974 si Mercury pořídil něco podobně aristokratického. A sice Rolls-Royce Silver Shadow. Ve voze nalakovaném do stříbrné metalízy se již nechal vozit šoférem. Konkrétní auto užíval až do své smrti v roce 1991, je tedy jedním ze zpěvákových nejpodstatnějších automobilových milníků. Poté bylo vydraženo v aukci.

Pohodlí. A taky trochu bizarnosti

Své dva „královské" Daimlery v roce 1986 Mercury vyměnil za Mercedes. Konkrétně limuzínu 420SEL. Rovněž mu vydržel až do smrti a údajně s ním najezdil hodně kilometrů na denní bázi. Vydražen byl v roce 1996 ve slavné aukční síni RM Sothebys. Později byl však slavný vůz umístěn ve stodole, kde chátral. Jistý Ross Waite jej poté koupil ve špatném stavu a opět jej prodal, protože na rekonstrukci neměl peníze.

Když v osmdesátých letech Mercury koupil apartmán v New Yorku, potřeboval také nějaké to auto do města. Na dopravu ve „velkém jablku" si skutečně koupil Town Car. Akorát, že tady to označení úplně nesedí. Jedná se totiž o slavný model Lincolnu, velký pětimetrový sedan s osmiválcem pod kapotou.

Pokud jde o bizarnosti v automobilové sbírce Freddieho Mercuryho, moc jich není. Avšak přeci jen se něco najde. Co třeba otevřená verze původního Range Roveru s osmiválcem? Ten již neskončil v aukci, ale dosud jej vlastní bubeník skupiny Queen, Roger Taylor, který je velkým fanouškem aut.

Autor: Milan Lažanský