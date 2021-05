František Šťastný se stal přesně před 60 lety legendou. Pomohla mu i výdrž Jawy

Legendární závodník se narodil 12. listopadu 1927 v Kochánkách nad Jizerou. Jako patnáctiletý začínal závodit na kole, v roce 1948 dokonce reprezentoval Československo v prvním ročníku tehdejšího Závodu míru.

Prvního motocyklového závodu se zúčastnil na jaře 1947 na motocyklu DKW pod jménem svého nevlastního bratra, protože sám ještě nevlastnil řidičský průkaz. Poté, stále ještě jako soukromý jezdec, startoval na ojetém motocyklu Norton s označením „Blesk Speciál“, s nímž v roce 1952 skončil na Velké ceně Československa v Brně na 7. místě.

Škoda Favorit Sport line je vzácný lidový sporťák. Její cena ale moc lidová nebyla

V roce 1953 byl přijat jako závodní a zajížděcí jezdec do Jawy. S touto značkou spojil celý zbytek své závodnické kariéry a spolu s Gustavem Havlem pro ni vybojoval řadu úspěchů. Závodil na strojích Jawa 500 2x OHC, Jawa 350 2x OHC i Jawa 250. Příležitostně, když Jawa neměla vhodný stroj pro některou objemovou kategorii, startoval i na strojích ČZ (Česká zbrojovka, Strakonice) či MZ (Motorrad- und Zweiradwerk, Zschopau, Německá demokratická republika).

Podnik kategorie 350 cm3 na německém Hockenheimu 1961 byl vypsán na dvacet kol, tedy 154,5 kilometru. Hned po startu se ujal vedení Skot McIntyre před Šťastným a Gustavem Havlem. Ostrovan však musel odstoupit ve 3. kole pro technickou závadu. Zbylý průběh byl v jednoznačné režii Šťastného, který kromě pěti soupeřů nadělil všem ostatním celé kolo. Vyhrál v čase 51:14,4 průměrnou rychlostí 180,92 km/h. Svůj triumf korunoval nejrychlejším kolem závodu v hodnotě 183,44 km/h.

Fotogalerie: Tak vyráběla Jawa v době největší slávy. Letos má začít nová éra

V knize „… šťastný František“ (autor Dalibor Janek) český jezdec na slavný závod vzpomíná: „Jel jsem v háku za Bobem (McIntyre) a párkrát jsme se vystřídali, aby měli diváci nějaké vzrušení. Bob byl tvrdý kluk, a když znal trať, všímal si jenom otáčkoměru a jel nadoraz. Motor chodil do vysokých otáček a napadlo mě, takovou střelbu nemůže mašina vydržet. Jenže než jsem to domyslel, z McIntyrovy motorky se zakouřilo a já byl najednou první. Tak konečně bylo možné slevit, snad to mašina vydrží, pomyslel jsem si. Najednou se vedle mě objevila bílá přilba červenými puntíky, Ernesto Brambilla. Jo, jeho brácha jezdil později efjedničky. Jenomže po dvou kolech se mu stroj rozpadl a já mohl slevit. Za mnou jel Gusta Havel, ale od něj jsem se dost vzdálil a z jeho strany nehrozil žádný útok. Do cíle jsem dorazil jako svižný turista a za mnou zmíněný Gusta Havel. Pak mi zahráli naši krásnou hymnu. Byl to nádherný pocit, vyhrát. Vždyť já v tu chvíli vedl mistrovství světa!“

Aero: Z doplňkových výrobků se staly nejkrásnější vozy české historie

V únoru 2000 dostal nejvíce hlasů v anketě AČR o automobilového a motocyklového závodníka století. Zemřel 8. dubna téhož roku. Roku 2013 ocenil prezident republiky Miloš Zeman Františka Šťastného medailí za zásluhy v oblasti sportu. Dne 12. října 2014 byl v jeho rodné obci Kochánky otevřen park, který nese závodníkovo jméno.

Nejlepší výsledky v MS

1960 4. místo (350 cm 3 )

4. místo (350 cm ) 1961 2. místo (350 cm 3 )

2. místo (350 cm ) 1962 4. místo (350 cm 3 ) a 9. místo (500 cm 3 )

4. místo (350 cm ) a 9. místo (500 cm ) 1963 4. místo (350 cm 3 )

4. místo (350 cm ) 1965 5. místo (350 cm 3 )

5. místo (350 cm ) 1966 7. místo (250 cm3), 4. místo (350 cm3) a 4. místo (500 cm3

Mezinárodní vítězství

Velká cena Československo - 1954 (250 cm 3 ), 1956 (350 cm 3 ), 1958 (350 cm 3 ), 1959 (350 cm 3 ), 1960 (250 a 350 cm 3 ), 1961 (350 cm 3 ), 1962 (500 cm 3 ).

- 1954 (250 cm ), 1956 (350 cm ), 1958 (350 cm ), 1959 (350 cm ), 1960 (250 a 350 cm ), 1961 (350 cm ), 1962 (500 cm ). Velká cena Rakouska - 1960 (350 cm 3 ), 1962 (350 cm 3 ).

- 1960 (350 cm ), 1962 (350 cm ). Velká cena Německé demokratické republiky - 1966 (500 cm 3 ).

- 1966 (500 cm ). Velká cena Spolkové republiky Německo - 1961 (350 cm 3 ).

- 1961 (350 cm ). Velká cena Švédska - 1961 (350 cm3).

Mistr republiky

1956 (500 cm 3 ), 1958 (350 cm 3 ), 1959 (350cm 3 ), 1960 (250 cm 3 ), 1965 (350 cm 3 ), 1970 (250 a 350 cm 3 )). Vždy se značkou Jawa.

(500 cm ), (350 cm ), (350cm ), (250 cm ), (350 cm ), (250 a 350 cm )). Vždy se značkou Jawa. Cyklistické a motocyklové úrazy

1944 Cyklistické závody na ploché dráze v Mladé Boleslavi. Po nárazu do mantinelu si zlomil nos a byl deset minut v bezvědomí.

Cyklistické závody na ploché dráze v Mladé Boleslavi. Po nárazu do mantinelu si zlomil nos a byl deset minut v bezvědomí. 1945 Závody na kole v Turnově. Pád v rychlé zatáčce při jízdě z kopce. Výron levého ramene.

Závody na kole v Turnově. Pád v rychlé zatáčce při jízdě z kopce. Výron levého ramene. 1946 Při cyklistickém závodě v Dažicích nad Jizerou spadl v dešti při nájezdu na most. Naštípnutá kost levého loketního kloubu.

Při cyklistickém závodě v Dažicích nad Jizerou spadl v dešti při nájezdu na most. Naštípnutá kost levého loketního kloubu. 1948 Premiérový ročník závodu Varšava - Praha. Spadl v cíli etapy do Liberce a byl 18 minut v bezvědomí.

Premiérový ročník závodu Varšava - Praha. Spadl v cíli etapy do Liberce a byl 18 minut v bezvědomí. 1948 První motocyklový úraz. Pád v Jičíně v rychlosti 110 km/h, úraz krční páteře, levého kolena, bezvědomí 20 minut.

První motocyklový úraz. Pád v Jičíně v rychlosti 110 km/h, úraz krční páteře, levého kolena, bezvědomí 20 minut. 1950 V Liberci spadl ve 130 km/h, úraz pravého ramene a kotníku.

V Liberci spadl ve 130 km/h, úraz pravého ramene a kotníku. 1954 Velká cena Německé demokratické republiky. Střet se psem v 205 km/h. Úraz levého kolene a šlachy v levém kotníku.

Velká cena Německé demokratické republiky. Střet se psem v 205 km/h. Úraz levého kolene a šlachy v levém kotníku. 1957 Ve Vídni spadl ve 140 km/h a narazil do tří patníků. Zhmožděnina levé ledviny, zlomenina 3 žeber, úraz pravého kyčle a kotníku, bezvědomí 45 minut.

Ve Vídni spadl ve 140 km/h a narazil do tří patníků. Zhmožděnina levé ledviny, zlomenina 3 žeber, úraz pravého kyčle a kotníku, bezvědomí 45 minut. 1959 Hradec Králové a pád ve 170 km/h. Otevřená zlomenina levého lokte, úraz obou kolen, bezvědomí 30 minut.

Hradec Králové a pád ve 170 km/h. Otevřená zlomenina levého lokte, úraz obou kolen, bezvědomí 30 minut. 1962 Velká cena Rakouska a pád ve 150 km/h. Úraz levé klíční kosti a levého kolena.

Velká cena Rakouska a pád ve 150 km/h. Úraz levé klíční kosti a levého kolena. 1963 V Jičíně se mu zadřel motor při 170 km/h. Tříštivá zlomenina levé holenní kosti, čtyři zlomená žebra se vpáčením. Luxace levého kolena, zhmožděnina pravé ledviny. Bezvědomí 40 minut.

V Jičíně se mu zadřel motor při 170 km/h. Tříštivá zlomenina levé holenní kosti, čtyři zlomená žebra se vpáčením. Luxace levého kolena, zhmožděnina pravé ledviny. Bezvědomí 40 minut. 1964 Velká cena Spolkové republiky Německo. Pád ve 180 km/h a šestinásobná tříštivá zlomenina holenní kosti levé nohy.

Velká cena Spolkové republiky Německo. Pád ve 180 km/h a šestinásobná tříštivá zlomenina holenní kosti levé nohy. 1966 Tourist Trophy a pád v tréninku v důsledku zadření motoru v rychlosti 230 km/h. Úraz obou kolen a pravého kotníku, bezvědomí 180 minut.

Tourist Trophy a pád v tréninku v důsledku zadření motoru v rychlosti 230 km/h. Úraz obou kolen a pravého kotníku, bezvědomí 180 minut. 1970 V Hořicích spadl ve 140 km/h. Zlomenina levého bederního obratle, zhmoždění levé ledviny, bezvědomí 30 minut.

V Hořicích spadl ve 140 km/h. Zlomenina levého bederního obratle, zhmoždění levé ledviny, bezvědomí 30 minut. 1971 Spadl na ledové ploché dráze ve Svratce. Luxace levého ramene.

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 04/2021. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.