Formule na D4 opět v akci. Řidič pravděpodobně spoléhá na stejnou kličku, díky níž posledně unikl trestu

Na dálnici D4 u Příbrami byla opět spatřena formule. Ani tentokrát není zřejmé, kdo monopost řídil.

Když do české policejní flotily zavítalo Ferrari 458 Italia, jen těžko by si někdo mohl myslet, že má navrch. Jeden „závodník“ to ale mohl vzít jako výzvu, protože se mezi Příbramí a Dobříší na dálnici D4 opět objevila červená formule. informaci přinesl server iDnes.cz.

Ta je nápadně podobná té z incidentu v září 2019. Policie tehdy po žádosti o pomoc řidiče s ročním odstupem vypátrala. Za vyjetí na veřejné komunikace s vozem, který k takovému účelu zřejmě nebyl způsobilý, mu hrozila pokuta 10.000 Kč a zákaz řízení v rozmezí půl až jednoho roku.

Řidič nakonec vyvázl bez postihu, jelikož v helmě nebylo možné konkrétní osobu identifikovat. Kritika se také opírala o fakt, že policie formuli nezastavila přímo v provozu, a tak nemohla na místě jednoznačně posoudit nezpůsobilost vozu.

Nyní se formule vydala opět na dálnici D4 za doprovodu Bugatti Chiron a Lamborghini Aventador. Incidentem se bude opět zabývat středočeská policie, která v současné době prosí svědky o spolupráci. Předmětem je zjistit vytyčení přesné trasy a doby, kdy se formule pohybovala na silnici a samozřejmě zjištění totožnosti řidiče. Ta bude opět složitá, jelikož měl pochopitelně na hlavě helmu a většina záběrů je točena zezadu nebo z boku.