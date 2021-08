Formule 1 Alfa Romeo se přesouvá do Plzně! Jde teprve o druhou zastávku

Za unikátní příležitostí pro všechny fanoušky motoristického sportu, především pak formule 1, stojí síť čerpacích stanic Benzina Orlen. Ta do Česka přivezla monopost Alfa Romeo Sauber C37 Ferrari, se kterým stáj soutěžila v šampionátu F1 v roce 2018. Vůz však dostal aktuální lakování, takže je podobný vozu, který letos pilotují Kimi Räikkönen a Antonio Giovinazzi.

Turné po benzinových stanicích v Česku odstartovalo 6. srpna v Českých Budějovicích. Zde byl monopost vystaven do 11. srpna, aby následně pokračoval do Plzně. Tam bude k vidění od 12. do 18. srpna, posléze následují zastávky Bochov, Praha, Litvínov, Hradec Králové, Brno a konečně Ostrava. Podrobné termíny pro jednotlivá místa najdete níže.

„Závody F1 s těmi nejlepšími jezdci přitahují fanoušky z celého světa. Podle výzkumu společnosti Nielsen dosáhla celková sledovanost podniků Formule 1 vysílaných na 51 celostátních televizních stanicích 400.000.000 diváků. Mezinárodní skupina Orlen nabízí prémiová paliva a produkty po celém světě včetně Česka. Globálně se tak prezentujeme ve spojení s prestižní značkou jako je právě tým Alfa Romeo Racing Orlen,” řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Orlen Unipetrol, do které patří i tradiční síť čerpacích stanic Benzina Orlen.