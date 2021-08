Formule 1 Alfa Romeo Sauber je na náplavce! Vydrží tam do neděle, nelze ji přehlédnout

Výstava Auta na náplavce byla včera oficiálně zahájena a přímo vedle hlavního pódia si můžete prohlédnout formuli 1 Alfa Romeo Sauber C37 Ferrari. Je možné se k ní přiblížit doslova na pár centimetrů! Monopost z roku 2018 je vyveden v aktuálních barvách a šokuje nejen svou velikostí, ale především propracovanými detaily. Už jenom pohled na přítlačná křídla je fakt zážitek!

Tour monopostu nejen po čerpacích stanicích odstartovala 6. srpna v Českých Budějovicích, pokračovala do Plzně a následně se vůz F1 objevil v Bochově. Od čtvrtka 26. srpna do neděle 29. srpna bude monopost k vidění na náplavce a poté se přesune na čerpací stanici Benzina do Argentinské ulice, kde vydrží až do do 2. září. Následně vyrazí do Litvínova.

„Věřím, že fanoušci formule 1 i naši zákazníci využijí jedinečné příležitosti a prohlédnou si na našich čerpacích stanicích tento skvělý monopost, který se v příštích dvou měsících představí v celkem devíti lokalitách,“ uvedl Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Orlen Unipetrol, do které síť stanic Benzina Orlen patří.