Fordem z Prahy na Hradec bez držení! Autonomní řízení bylo schváleno i pro dálnice v Česku

Použití systému částečně autonomního řízení BlueCruise, díky které nemusí řidič během jízdy držet volant, nyní Ford rozšiřuje i na další úseky dálnic po Evropě. Značka obdržela schválení od Evropská komise, čímž je možné funkci bezpečně využívat na více jak 133.000 kilometrech dálnic, konkrétně tedy na vyhrazeních úsecích, automobilkou označovaných jako Blue Zones („modré zóny“).

Ford uvádí, že BlueCruise nyní umožní například podniknout cestu ze Švédska do Itálie, napříč šesti různými zeměmi, ujet téměř 3000 kilometrů a – nutno podotknout teoreticky – strávit více jak 25 hodin řízením takzvaně hands-free. Další dálnice v Evropě přidává značka do sítě Blue Zones poté, co tuto funkci umožňovala nejprve v Německu, Velké Británii a Španělsku.

Dle interaktivní mapy Fordu zobrazující Blue Zones v Evropě nechybí ve schváleném pokrytí ani Česká republika se současnými úseky dálnice D1 od hranic s Polskem až po Prahu, dále taky dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Prahou nebo D5 situovaná okolo Plzně. Obecně však Blue Zones pokrývají vlastně všechny velké dálniční tahy na našem území.

Systém BlueCruise při aktivaci ve vybraných zónách ovládá řízení vozu, akceleraci, brzdění a udržuje jízdu v pruhu i bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu na základě sledování dopravního značení, rychlostních značek a měnících se dopravních podmínek, a to od dálničních rychlostí až po úplné zastavení v dopravní zácpě.

Velký počet řidičů s rukama za hlavou však na dálnicích zatím nepotkáte. Funkci BlueCruise totiž Ford současně nabízí mezi evropskými modely výhradně v elektromobilu Mustang Mach-E, přičemž do výbavy vozů na jednotlivých trzích, kde jsou úseky Blue Zones nově zavedeny, se funkce teprve dostane. V Česku se funkce jako součást výbavy Mustangu Mach-E také zatím neobjevila.

BlueCruise je systémem autonomního řízení 2. úrovně, kterou Ford popisuje jako „ruce dole, oči v pozoru“. Ačkoliv tedy řidič nemusí při aktivované funkci na podporovaných úsecích držet rukama volant, stále musí sledovat provoz a být připraveni převzít řízení – pozornost řidiče zde hlídá kamera umístěná pod přístrojovou deskou, která kontroluje pohled očí a polohu hlavy, a to i když má řidič na očích sluneční brýle.

Ford dodává, že globálně už je systémem BlueCruise vybaveno přes 420.000 vozů napříč jeho modely a modely dceřiného Lincolnu. Zákaznici přitom měli dosud s aktivovanou funkcí najezdit přes 342 milionů hands-free kilometrů během celkem 3,1 milionu hodin jízdy.