Ford vyvíjí světlomety s projekcí důležitých upozornění přímo na vozovku. Uvidí je všichni

Nová technologie Fordu zamezí potřebě odvracet pozornost. Důležitá upozornění se řidiči zobrazí přímo na vozovku.

Ford je opět blíže bezpečnějšímu návratu z dlouhých cest. Ty provozují řidiči zejména v létě v rámci dovolených ve vzdálených destinacích. Taková cesta většinou zahrnuje i úsek jízdy v noci zvyšující riziko ztráty pozornosti. Například ve Velké Británii dochází v nočních hodinách ke 40 % nehod, přestože je provoz minimální.

Důvodem je právě pokles pozornosti, kterou může řidič věnovat například pohledu na navigaci. Je dobré si uvědomit, že při rychlosti 90 km/h ujede auto 25 metrů. Na neosvětlené silnici tak řidič může snadno přehlédnout důležitou značku nebo zatáčku.

Proto automobilka pracuje na světlometech doplněných promítáním informací s vysokým kontrastem a rozlišením. Primárně se jedná o navigační pokyny, dopravní značky a upozornění související s počasím, například náledí.

Ford chce ale zajít ještě dále. Promítaný obraz by měl být viditelný i pro ostatní účastníky, takže například zobrazí i vybledlý přechod, který bude přínosem i pro chodce. Řidiči by se dále na silnici ukázala jízdní stopa, aby měl jistotu, že cyklistu mine s dostatečným odstupem, nebo rovnou šířka vozu pro bezpečný průjezd zúženým úsekem. Tato funkce by jistě usnadnila i parkování.