Ford uvedl nový infotainment se strojovým učením. V Evropě si ale ještě počkáme

Díky neustálému modernizování komunikačních technologií a softwarů uvnitř aut se dostáváme do doby, kdy pro nás kontakt s vozidlem nekončí zaparkováním a zamknutím. Automobily s námi budou komunikovat třeba pomocí chytrých telefonů. Ford nyní přiblížil, jak bude vypadat komunikace pomocí jeho softwaru SYNC 4.

Prvním automobilem obdařeným touto technologií bude elektrický Ford Mustang Mach-E. Pro potřeby tohoto systému zasedli programátoři ke stolům a začali od zdrojových kódů. Systém umí ovládat přes 80 různých funkcí a lze si přes mobilní telefon vůz nastavit i před jízdou.

Zajímavostí je strojové učení, které si pamatuje vaše pravidelné aktivity za volantem. Pamatuje si třeba vaše nedělní cesty do samoobsluhy a automaticky tak může nastavit třeba navigaci. Vše je dělané tak, aby se řidič mohl soustředit na řízení a nerozptyloval se lovem ikon.

To souvisí s další příjemnou vlastností, kterou Ford navrhl. Pyšní se totiž tím, že veškeré základní úkony na infotainmentu budou díky novému rozhraní na pouhé dva dotyky. Při cestování se pak hodí i online navigace, která sleduje okolní provoz a navrhuje nejlepší trasy. Není to nic světoborného, ale také to není ve všech automobilech samozřejmostí.

Mobilní telefon bude takovým rozšířeným klíčem. Půjde s ním odemykat vozidlo či kontrolovat stav baterie u elektromobilu. Systém se bude také neustále online aktualizovat, aby měl řidič k dispozici vždy čerstvý software. Evropští zákazníci se nového systému dočkají zhruba na konci příštího roku. Tehdy by totiž k nám nový Ford Mustang Mach-E měl dorazit.