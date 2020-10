Ford uvádí speciální edici Fiesty ST. Láká nastavitelným podvozkem i lehčími koly

Před pár dny sice padla veškerá pozornost na ostrý crossover Puma ST, to však neznamená, že by Ford technicky příbuznou Fiestu ST odsunul někam do pozadí. Právě naopak. Známý hot hatch totiž přichází ve speciální limitované edici, která ještě dále prohlubuje jeho schopnosti. Nové Fiesty ST Edition se vyrobí 500 kusů pro Evropu, z čehož celých 300 kusů poputuje na britský trh.

Klíčovým prvkem speciální edice je nový manuálně nastavitelný podvozek, který dále snižuje světlou výšku ST o 15 mm vpředu a 10 mm vzadu. Na lepší ovladatelnost a snížení neodpružené hmotnosti pak hledí i nová 18palcová kola (každé šetří asi 2 kg). K těmto změnám bylo upraveno i řízení a Ford nasadil účinnější brzdový systém s kotouči o průměru 278 mm vpředu a 253 mm vzadu.

Speciální edici pak nechybí standardně výbava, za kterou byste si normálně připlatili v Performance balíčku. Na místě je tedy mechanický samosvorný diferenciál Quaife i systém kontroly startu Launch Control. Zřejmě nejčastěji využívaný jízdní režim Sport pak dostává samostatné tlačítko na volantu, abyste jej nemuseli hledat v menu.

ST Edition bude dostupná výhradně s třídveřovou karoserií, která je lakována výrazným modrým odstínem Azura Blue. Další exteriérové prvky jsou kontrastně lesklé černé. Uvnitř najdete dekory ve stylu karbonu, modré prošívání sedaček, kožené čalounění volantu a řadicí páky a nakonec i červeně podsvícené startovací tlačítko.

Pod kapotou se změny neodehrávají, což nemusí být automaticky na škodu. Přeplňovaný tříválec EcoBoost o objemu 1,5 litru si už stačil získat respekt se svým výkonem 200 koní (147 kW) a točivým momentem 290 N.m. Na stovku se Fiesta ST dostane za 6,5 vteřiny, maximálně pak dosáhne rychlosti 232 km/h.

S trochou štěstí bychom se tedy v Česku mohli pár kousků také dočkat. Cenovku prozatím znají jen britští zájemci, které Fiesta ST Edition vyjde na 27.075 liber (asi 807.000 Kč).