Ford ukáže v Goodwoodu novou elektrickou dodávku, auto z počítačové hry a Very Gay Ranger Raptor

Festival rychlosti v Goodwoodu se odehraje již tento víkend. Na place bude k vidění několik dynamických světových premiér a něco možná uvidíme úplně poprvé. Nyní nám svůj ansámbl představuje automobilka Ford.

V Goodwoodu bude mít svou evropskou premiéru pick-up Ford Ranger Raptor, který je mnohými velmi očekávaný. Ford také využije příležitosti a představí další vůz ze série Very Gay. Automobilka totiž již po několikáté oslavuje měsíc Pride a práva LGBTQ+ lidí speciálně zbarveným vozem. Tentokrát je to Ranger Raptor v barvách vlajky této komunity.

Svou premiéru si zde odbude také Ford Pro Electric SuperVan inspirovaný nedávno představeným E-Transitem Custom a je jedním ze čtyř nových užitkových modelů s elektrickým pohonem, které Ford plánuje uvést na evropské trhy do roku 2024. Nový SuperVan bude vystaven v hlavním paddocku.

Asi nejvíce se ale do Goodwoodu hodí závodní auto TFZ-P1 od týmu Fordzilla. Bohužel to bude jen maketa ve skutečném měřítku, protože je to závodní auto do hry Grid Legends. Pro Ford to bylo první virtuální závodní auto navržené ve spolupráci s herní komunitou a jeho designéry. Auto je pro hru volně ke stažení, v Goodwoodu si do něj budete moct sednout a díky simulátoru si budete moct hru zahrát.