Projeli jsme Fordy Transit Custom Active a Tourneo Active: Proč je vlastně chtít?

Portfoliem pracovních vozů s modrým oválem ve znaku se prohnalo novinkové tornádo, které jej nejen opticky přitvrdilo. Abychom si tedy v nových verzích hezky uklidili, pozval nás Ford do Mnichova, kde si pro nás všechny připravil. Jde celkem o čtyři novinky, které mohou být pro specifické zákazníky zajímavé. Dnes se podíváme na první dvě.

Transit a Tourneo Active

Slovíčko Active můžete najít například u nového focusu. U užitkových vozů se však aktuálně vztahuje i na modely Transit Custom (skříňová dodávka) a Tourneo Custom (pro přepravu osmi osob). V obou případech dostanete černě oplastovanou dodávku, která evokuje off-roadové výbavy typu Scout od Škody Octavia či Crosstar od Hondy Jazz.

K tomu si připočtěte ještě 17palcová kola, střešní nosiče a nástupní prahy. Tato výbava dále znamená polokožené čalounění sedadel, nejaktuálnější infotainment Sync 3 a vlastní Wi-Fi, která připojí až deset přístrojů. Verze Tourneo pak nabídne dvě zadní lavice nasměrované proti sobě, modré doplňky v interiéru a hlavně úchyty na jízdní kola uvnitř. Ačkoli se to na první pohled může zdát, zůstala světlá výška vozů stejná.

Hlavní novinkou po stránce jízdy je možnost přítomnosti elektronického diferenciálu mLSD. Pro všechny vozy, na které se podíváme, má Ford připravený dvoulitrový turbodiesel v různých výkonových variantách, který lze vylepšit i mild-hybridní technologií. Transit Custom jej můžete mít naladěný na 130 a 170 koní, zatímco Tourneo Custom může mít až 185 koní.

V každém případě dostanete na výběr mezi manuální a automatickou převodovkou. Diferenciál mLSD se však páruje pouze s manuálem. Na place jsme měli pouze verze s manuální převodovkou. S oběma vozy jsem v rámci jízd najel přes padesát kilometrů, vždy s nejsilnějším motorem.

Ford Transit Custom Active (v galerii bílý) vykazoval spotřebu 7,1 l/100 km. Pár deci nafty ušetřil díky mild-hybridnímu systému, který řidič takřka nepozná. Jak už je známo, je to rozšířený systém start/stop, který umí zhasnout motor, pokud klesne rychlost pod 12 km/h.

Jeho pomoc při akceleraci, kdy vykrývá prodlevu turbodmychadla, není u tak velkého motoru vůbec poznat. Zatímco třeba crossoveru Puma tedy tento systém pocitově výrazně pomáhá, u velkého užitkového auta o něm vůbec nevíte.

Sám Ford udává, že systém ušetří v závislosti na stylu jízdy 3 až 8 % paliva. Startér-generátor získává sílu ze 48voltové baterie, která energii čerpá jen rekuperací brzd. Opět ale platí, že proces ani nezaznamenáte a nedochází tak k citelnému zpomalení při puštění plynu.

Nevýhody samozřejmě jsou. Samotný mild-hybridní start/stop motor vypíná opravdu rád, bohužel se ale nepovedlo zcela vyhladit cuknutí při opětovném nastartování. Toho se ale většinou nezbavíte i u klasického systému start/stop. Dále jde o typické bolístky vozu, jako je hlučný motor a menší stabilita vozu s nezatíženou zadní částí (Transit Custom Active pojme 925 kg nákladu).

S Tourneem jsme se vraceli zpět na letiště, takže logicky vykazovalo i vyšší spotřebu. 185 koní si ale nakonec vzalo jen 7,8 l/100 km, což na takové auto vůbec není špatné. Jízdní komfort byl o poznání lepší. Už jen kvůli zatížené zadní části, kde byly dvě lavice sedadel a navíc klimbající Tomáš Hadač ze Světa motorů.

Nepochybuji o tom, že si verze Active najdou své oddané příznivce. Pokud potřebujete velké auto na cestování kvůli práci a večer chcete s celou rodinou do kina či do divadla, může to být zajímavá volba. Ve výbavě navíc může být adaptivní tempomat, 230V zásuvka, zadní kamera, všemožné asistenční systémy nebo bi-xenonové světlomety. Ostatně verze Active vychází z vyšší výbavy Titanium.

Již srpnový ceník prozradil, že Ford Tourneo Active koupíte za nejméně 1.234.261 Kč s motorem o výkonu 185 koní a s manuální převodovkou. Nový diferenicál je k dispozici za příplatek 24.200 Kč. Příplatek za delší verzi L2 dělá 15 tisíc korun. Verze Custom Active v ceníku chybí.

Nabízí se srovnání třeba s Volkswagenem Caravelle. Ten vyjde ve výbavě Trendline s naftovým motorem o výkonu 150 koní na minimálně 1.251.003 Kč. Cena Fordu je tedy konkurenceschopná. Navíc ale přidává dobrodružný vzhled a elektronický diferenciál mLSD.

Nic víc než dobře vypadající dodávku s lehkou dávkou univerzálnosti navíc od těchto kousků ale nečekejte. Jde jinak o standardní Transit Custom a Tourneo Custom, které určitě spousta z vás moc dobře zná. Mnohem zajímavější však byly verze Trail, na které se podíváme příště.