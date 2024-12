Ford splnil slib a dal Ring pod 7 minut. Nejrychlejší americké auto se do Zeleného pekla vrátí

Už je to nějaký ten pátek, co jsme viděli na Nürburgringu se prohánět zbrusu nový Ford Mustang GTD, americkou odpověď na Porsche 911 GT3, případně GT3 RS. Tahle okruhová střela má pod kapotou vidlicový osmiválec o objemu 5,2 litru s kompresorem a chlubí se naměřeným výkonem 826 koní (Ford v tiskové zprávě uvádí 815 koní). Maximum točivého momentu pak činí 900 N.m.

Jen o výkonu to ale není. Vůz má také aktivní aerodynamiku, titanové výfukové potrubí nebo rozložení hmotnosti téměř 50/50. Není tak divu, že především nadšenci do okruhů byli na finální čas vozu natěšení. A nyní ho tu máme - 6:57,685. Co si pod tím představit. Tak zaprvé je to nejrychlejší sériový Ford, který tu kdy byl.

Pod bájnou hranici sedmi minut se dokázala dostat jen vyvolená auta, jmenovitě třeba Porsche 918 Spyder, Ferrari 296 GTB nebo několik provedení těch nejrychlejších Porsche. Nadupaný Mustang řídil jezdec týmu Multimatic Motorsports Dirk Müller. Zároveň se tím splnil cíl, který při uvedení vozu v roce 2023 stanovil generální ředitel Jim Farley.

Farley k tomu uvedl: „Tým, který stojí za Mustangem GTD, využil poznatky získané během desetiletí na závodních tratích a zkonstruoval Mustang, který může konkurovat nejlepším světovým superautům. Jsme hrdí na to, že jsme první americkou automobilkou disponující vozem, který dokáže zajet kolo na Nürburgringu pod sedm minut, ale nejsme spokojeni. Víme, že s Mustangem GTD můžeme ještě mnoho času získat. Určitě se k tomu vrátíme."