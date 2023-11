Ford Sierra má další restomod. Tentokrát toho ale z původního auta moc nezbylo, má blíže k mustangu

Dát do sierry motor a podvozek z mustanga? Asi proč ne. Zatím ale víme jen o tomto jednom exempláři.

To, že se s restomody roztrhl pytel už asi dávno víte. A mě je úplně jasné, že fanoušci Fordu netrpělivě čekali, až k tomu dojde. A ono k tomu došlo, v roce 2021 nám byl ve Velké Británii představen restomod Fordu Sierra Cosworth RS500, respektive teprve jeho vize, která bude snad již zanedlouho zhmotněná. Ještě než se tak stane, máme tady jednu kreaci z Ameriky. Asi je vám jasné, že jde o účastníka nedávného tuningového veletrhu SEMA a bohužel nejde tak úplně o Sierru Cosworth.

Je to restomod vozu Merkur XR4Ti. Pokud nevíte, tak tohle auto je v podstatě náš evropský Ford Sierra XR4i s úpravami pro schválení na americkém trhu. Práce na tomto konkrétním restomodu má na svědomí dílna JH Restorations, respektive její zakladatel Jesse Henke. První, co vás trkne do okna, bude asi široký bodykit. Ten vznikl nejen kvůli dravějšímu vzhledu, ale také proto, aby vyboulená kapota nebyla sama.

Ano, vyboulená je kvůli tomu, že pod ní není původní pohonná jednotka. Tam, kde byl čtyřválec o objemu 2,3 litru s turbodmychadlem je nyní 2,3litrový čtyřválec s turbodmychadlem… jenže ten nový. Jedná se o motor EcoBoost, který najdete v modelu Focus ST nebo byl kdysi i v mustangu. V restomodu je samozřejmě ještě trochu poladěný, takže dává výkon někde kolem 475 až 500 koní.

Odpružení také není původní, použilo se z Fordu Mustang čtvrté generace (SN95), a to především kvůli velkému výběru dílů pro dodatečné ladění. Uvnitř čeká na posádku autorádio Blaupunkts bluetooth a USB vstupem, přístrojovka od Dakota Digital a modré čalounění včetně sedadel Recaro. Všimnout si můžete i nového označení RS4Ti, kterým si tvůrce zařídil to, že jeho auto na internetu snadno najdete.