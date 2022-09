Ford sebral tunerům vítr z plachet. Focus ST dostal boží okruhový paket, při testování prošel peklem

Nechat prostor tunerům? Kdepak, Ford si pro svůj ostrý hatchback nachystal balíček kvalitních dílů od známých firem.

Oficiálně se paket jmenuje Sada ST pro závodní trať. Vyvinula ho divize Ford Performance, která při testování využívala nejen své testovací polygony, ale i Severní smyčku Nürburgringu, známé také jako Zelené peklo. Kit se dodává přímo z výroby. Jeho důležitou součástí je podvozek od KW Automotive, jehož tlumiče s nerezovými plášti umožňují nastavení útlumu ve stlačení ve dvanácti krocích a odskoku v šestnácti krocích. Doplňují je o zhruba polovinu tužší pružiny, celkem je tak focus o centimetr blíže k asfaltu a tam, kde to umožňuje legislativa, je možné jít ještě o 5 mm níže.

Dále zákazník v rámci sady dostává 19palcová kola z lehké slitiny, která jsou díky menšímu množství materiálu (ale při zachování pevnosti) o deset procent lehčí, než standardní disky. Obuta jsou do pneumatik Pirelli P Zero Corsa. Přední brzdové kotouče pak mají o průměr 363 mm (standardně 330 mm) a zakusují se do nich rudé čtyřpístkové třmeny Brembo.

Přítomnost Sady ST pro závodní trať poznáte také zvenčí focusu. Má zadní spoiler, difuzor a otvory v předním nárazníku lakované leskle černou barvou Agate, stejně tak střechu, přední horní mřížku a kryty zpětných zrcátek. Loga ST na karoserii mají černé obrysy místo chromovaných. K objednání by sada měla být již v tuto chvíli i na našem trhu, nicméně automobilka z důvodu vysoké poptávky a omezení dodávek některé vozy nabízí pouze skladem bez možnosti využít konfigurátor - včetně focusu.