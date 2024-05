Ford se vrátí na Dakar s novým speciálem. Ulovil Carlose Sainze, který přechází od Audi

V zatím posledním ročníku nasadil Ford ve spolupráci s M-Sport speciál Ranger T1+, pro ten následující použije vůz na bázi modelu Raptor. A má také mnohem vyšší ambice, proběhnuvší Dakar bral spíše jako zkoušku pro sběr zkušeností. Piloti Nani Roma a Gareth Woolridge dojeli na 44. a 46. místě, a zatím co Roma zůstává, k týmu se nově připojil Carlos Sainz – vítěz posledního ročníku Dakaru za volantem vozu Audi RS Q e-tron.

„Rozsah našich ambicí v oblasti terénních závodů nemá v novodobé historii Fordu obdoby a nic je nevyjadřuje jasněji než naše výzva zúčastnit se s vozem Ford Raptor legendární Rallye Dakar," řekl Mark Rushbrook, globální ředitel Ford Performance Motorsport. „Přijetí tak obrovské výzvy vyžaduje ty nejlepší inženýry, konstruktéry, členy týmu, navigátory a jezdce a v Nanim Romovi a Carlosi Sainzovi starším máme dva z nejzkušenějších a nejúspěšnějších jezdců v historii Dakaru. Ford Raptor již při testování vykazuje slibné výsledky a to, že s námi pojedou dva z nejlepších jezdců na světě, nám dodává jistotu pro další vývoj vozu,“ dodává.

„Vracím se počtvrté ke spolupráci s Fordem, vracím se k M-Sportu a k Malcomovi, kterého velmi dobře znám, je to opravdu skvělé být zpátky. Moje historie s Fordem sahá až do roku 87 a myslím, že jsem byl Malcolmovým (Wilsonovým, zakladatel M-Sport) prvním jezdcem, jeho vůbec prvním továrním jezdcem, už v té době, a jsem na to velmi hrdý. Jsem opravdu nadšený, že budu řídit vůz Raptor a že k této velké výzvě přistupuji se spoustou cílů. Jedním z nich je pomoci Fordu vyhrát Rallye Dakar,“ uvedl Carlos Sainz.

„Je mi velkým potěšením podílet se na tomto obrovském projektu, navíc s tak ikonickou značkou motoristického sportu, jako je Ford! Ve spojení s týmem, jako je M-Sport s jeho historií a odkazem v tomto sportu, se kterým je třeba vytvořit něco zcela nového, mohu říci, že už teď je to velmi vzrušujících několik měsíců. Další Dakar je blízko, takže teď je čas opravdu tvrdě pracovat, ale s Alexem (Haro Bravem, navigátor) jsme moc rádi, že jsme obklopeni super oddanými a talentovanými inženýry, mechaniky a celým týmem - každý den se můžeme probudit a dělat to, co milujeme, s lidmi, kteří mají stejnou vášeň, je to ten nejlepší pocit!“ dodal Roma.