Ford Ranger Raptor má českou cenu! První kousky dorazí k zákazníkům na konci roku

Čeští zájemci o Ford Ranger Raptor už mohou objednávat. Mohou se těšit na uzávěrky předního i zadního diferenciálu, šestiválcový motor a tlumiče Fox.

České zastoupení automobilky Ford dnes oznámilo přijímání objednávek no novou generaci pick-upu Ford Ranger v provedení Raptor, která se k nám dostává dříve než základní verze. Zákazníci se tak mohou seřazovat u konfigurátoru, který by měl být co nevidět spuštěn. Cena za vůz činí 1.828.310 Kč a první zákazníci si je přivezou domů už na konci tohoto roku.

„Možnost sestavit si vysněný Ranger Raptor nové generace je nyní pro naše zákazníky realitou. V online konfigurátoru mohou experimentovat s nabídkou výbavy na přání. Ať už si vyberou jakoukoliv kombinaci, Ranger Raptor vždy přinese nenapodobitelný zážitek z jízdy v terénu,“ říká Hans Schep, ředitel Ford Pro pro Evropu.

Vůz vznikl v režii divize Ford Performance, od které si u nás můžete koupit také sportovní verze ST modelů Focus a Fiesta. Pod kapotou modelu Ranger Raptor je vidlicový šestiválec 3.0 EcoBoost Twin-Turbo o výkonu 212 kW (288 koní) o jehož reprodukci se stará výfuk s aktivní klapkou. Dále disponuje tlumiči Fox Live Valve se sedmi druhy nastavení.

Ranger Raptor je vybaven pohonem všech kol s elektronicky řízenou dvoustupňovou rozvodovkou a uzávěrkami předního i zadního diferenciálu. Uvnitř na řidiče čeká digitální prostředí zahrnující přístrojový štít o úhlopříčce 12,3 palce a 12palcový středový infotainment se systémem Ford Sync 4A.