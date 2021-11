Na papíře by to tedy mělo fungovat a v reálu i funguje nadprůměrně. Odpružení téměř ignoruje nerovnosti a to i ve vysokých rychlostech, řítit se stovkou po hrbolaté polní cestě je pro Raptor zcela samozřejmé, tlumiče stíhají kopírovat terén a auto je působivě stabilní a ovladatelné. Tato nadstavba nad terénní vlastnosti je vážně super, řádit někde na poli nebo na nezpevněném povrchu ve vysokém tempu je opravdu uspokojivé, protože víte, že se nemusíte držet zpátky a autu neublížíte.

Aktuální generace ale určitě nepatří do starého železa a v drsném provedení Raptor už tuplem ne. Dostala tlumiče FOX se zdvihem větším o 32 procent vpředu a o 18 procent vzadu. Mají průměr 63,5 milimetru a za koly jsou hezky vidět. Vzadu najdete vinuté pružiny a integrovaný Wattův přímovod, který zajišťuje, že se kola mohou pohybovat nahoru a dolů, ale jen minimálně do stran. Dále zde máme větrané kotouče na obou nápravách o průměru 332 milimetrů. Terénní pneu výrobce navrhl speciálně pro Raptor, mají rozměry 285/70 R17, extra hluboký vzorek a tuhé bočnice.

Aktuální generace Fordu Ranger to má spočítané. Nová verze bude představena již 24. listopadu, půjde na 180 trhů po celém světě a vznikala dle zpětné vazby majitelů pick upů. Jinými slovy, bude to pecka. Pravděpodobně. Jeho techniku navíc využije i nový Volkswagen Amarok , v krátkém čase tak budeme svědky další spolupráce mezi dvěma automobilovými giganty .

Diesel jako jediná možnost

Zatímco schopnost jet i pomalu svižně na nerovnostech bere dech, na asfaltu už to tak slavné není. Zrychlení na stovku za 10,5 sekundy není ve srovnání s automobilovým průměrem nic moc, pružná akcelerace je tak akorát – nic, co by si zasloužilo vyzdvihovat do nebes. S provozem tempo udrží snadno, výkon 157 kW (213 k) a točivý moment 500 Nm jsou solidní čísla, ale vzhledem k vizáži komiksového superhrdiny by měly Raptoru z výfuků šlehat plameny a na světlech by měl nadělat z hot-hatchů fašírku.

Pod kapotou pracuje dvoulitrový diesel přeplňovaný dvěma turbodmychadly různé velikosti, ale je nutné chápat, že v Evropě začátku 21. století je to zřejmě maximum možného. Uvnitř se můžete těšit z lehce syntetického zvuku rozumné hlasitosti, zvenčí pak není Raptor při rychlém průletu inspirativní vůbec – prostě dvoulitrový diesel. Spotřeba se dá s klidnou nohou udržet do deseti litrů na sto, když se bavíte, okolo třinácti.

Už jsme si řekli, že mimo silnici je extrémní Ranger nezastavitelný. Na asfaltu oceníte jeho podvozek znovu – ať na něj vrhnete seberozbitější silnici, odpružení v kombinaci s gumami o velkém profilu „schramstne“ výmoly i rolety a stejně jako v terénu potěší překvapivě malé boční náklony v zatáčkách. Aerodynamický hluk tu sice je a od podlahy je také něco slyšet, ale uši vám neupadnou ani, když z auta vysednete po téměř celém vyčerpání osmdesátilitrové nádrže.

Jednu překážku v užívání je ale nutné zmínit – jsou to samotné rozměry auta. Šířka 2028 mm a průměr otáčení 12,9 metru jsou dost velký problém při parkování, nebo když máte úzkou bránu či garáž. Do velkoměsta bych si Raptora kupoval, jen pokud bych byl velký fanoušek, naštěstí má standardně zadní parkovací senzory a kameru. Ale pokud můžete parkovat na dvoře nebo na zahradě, není život s ním žádný problém.

Desetistupňový automat se chová způsobně. S autem lehce cukne jen zřídkakdy na druhý a třetí stupeň – meze řazení jsou v rámci jízdních režimů (Normal, Sport, Tráva/Štěrk/Sníh, Bláto/Písek, Kamení a Baja) zvoleny dosti citlivě, takže i pokud nejste příznivci tahání za pádla pod volantem, auto funguje optimálně.

Kromě zábavy je Raptor také dost užitečným pomocníkem. Na kouli utáhne 2,5 tuny, za přední oko zapřáhnete 4635 kilogramů a za zadní 3863 kilo. Korba má rozměry 1560 na 1575 milimetrů, k Raptoru k ní dostáváte automaticky rolovací hliníkový kryt se zámkem. Bez příplatku je i tažné zařízení s 13pinovým konektorem.

Pokud máte omezenou pohyblivost, špatná záda nebo něco podobného, dovnitř se vám bude nastupovat dost nepohodlně. Auto je skutečně vysoké a vyhoupnout se na sedačku může být pro trpaslíky trochu rozcvička i s prahovými nášlapy. Za volantem je ale vše zcela v pořádku – sedadlo pojme velkého chlapa i subtilní ženu a jeho polohu vůči volantu a pedálům lze nastavit v dostatečném rozsahu.

Palubní deska je přehledná a ušetřená výstřelků moderní doby. Hlasitost rádia ovládáte velkým otočným ovladačem, teplotu klimatizace tlačítky, která se dají nahmátnout po paměti. Omezení funkce stabilizačního systému i sepnutí zadního diferenciálu provádíte skrze čudlíky před voličem režimu pohonu (2H, 4H, 4L s redukcí), samotné jízdní režimy, upravující mapování plynu, řazení a další drobnosti, přepínáte na volantu s perforovanými bočními segmenty.

Přístrojový štít s klasickými budíky a malým barevným displejem palubního počítače je dobrým společníkem. Přehledně zobrazuje to nejpotřebnější a řidiče nezatěžuje nepřehlednou grafikou. Vnitřek zdatně kombinuje tvrdší plasty s luxusněji působícím čalouněním a prošíváním, v zadní části double cabu pak najdete dost místa nad hlavou pro normálního dospělého.