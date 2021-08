Ford přiostřil tovární Focus ST. Verze Edition má vychytaný stavitelný podvozek

Ne že by toho Focusu ST v klasické podobě něco chybělo – jde o jeden z nejlépe jezdících hot-hatchů na trhu, s nímž se dá zcela v klidu žít každý den. Ale co ho trochu vylepšit? Ford se rozhodl vypálit ladičům rybník a nabízet tuning přímo z fabriky. A to ve formě, která se nám moc líbí.

Ve speciální verzi Edition dostává odpružení od KW Automotive, stavitelné ve dvou směrech. Ve svém standardním nastavení je snížené o 10 milimetrů, zákazník pak může využít rozsah 20 milimetrů. Pružiny jsou více než dvakrát tužší než u klasického ST. K dispozici je 12 stupňů nastavení odskoku a 16 stupňů pro ladění komprese. Dále dostává speciální ostrý focus lehká 19“ kola s pneu Michelin Sport 4S, která snižují neodpruženou hmotnost o 10 procent.

Majitel dostane k podvozku návod s doporučenými nastaveními pro různé situace, včetně jednoho určeného na Severní smyčku Nürburgringu. Z hlediska výkonu se nic nemění, verze Edition má stále svých 206 kW (280 k). K mání bude na vybraných evropských trzích.