Ford představil další Mustang do zásuvky. Má 1400 koní a zní jako naštvaná vrtačka

Automobilka Ford představila zbrusu nový automobil, který se zcela vymyká všemu, co od debutů nových vozů očekáváte. Divize Ford Performance totiž přijala výzvu postavit dragster na základech modelu Mustang s elektrickým pohonem. Vozy na závody typu drag mají jediný úkol - dostat se co nejrychleji z bodu A do bodu B na rovném úseku trati.

Bez bližších technických detailů tak Ford představuje model Mustang Cobra Jet 1400 s výkonem 1400 koní a točivým momentem 1491 N.m. Nejslavnější disciplínu této soutěže, kterou je sprint na čtvrt míle (400 metrů) prý zvládne do osmi sekund a na konci dráhy upaluje rychlostí 274 km/h.

„Tento projekt byl pro nás ve Ford Performance opravdovou výzvou, ale rádi jsme ji přijali. Projekt Cobra Jet 1400 jsme viděli jako příležitost vyvinout nové elektrické pohonné ústrojí v závodním autě, v čemž už máme bohaté zkušenosti, takže jsme si mohli nastavit nová měřítka a pak je pokořit. Byl to fantastický projekt a doufáme, že to byl jen první z mnoha, na kterých budeme pracovat,“ nechal se slyšet šéf divize Ford Performance Mark Rushbrook.

Název Cobra Jet jste už v souvislosti se značkou Ford určitě slyšeli. Na konci 60. let zdobil pony car modrého oválu se sedmilitrovým osmiválcem pod kapotou. Název se opět objevil například před dvěma lety, kdy taktéž zdobil závodní mustang, ale stále šlo o vůz se spalovacím motorem. Až tato nejnovější interpretace je osazena elektrickým ústrojím a má za úkol demonstrovat technickou pokročilost Fordu v této oblasti.

Elektrický závoďák se už určitě třese na start pořádného závodu. Na to si ale bude muset ještě chvíli počkat. Stále totiž prochází testováním a před publikum se dostane až příští rok. Vzhledem k situaci pandemie COVID-19 je pochopitelné, že si Ford na tento debut počká na vlídnější časy. Otázkou samozřejmě bude, jak konzervativní Američané vzhlížející k obřím spalovacím motorům budou na tento vůz reagovat.

Vzhledově došlo k tolika změnám nedošlo. Poznávacím znamením jsou samozřejmě obří gumové válce na zadní nápravě, které dragstery tak rádi deformují. Podle vzhledu patří Cobra Jet 1400 do kategorie Pro Stock. Ty musejí mít trubkové šasi, výkon okolo 1300 koní a maximálně 8,2 litrový spalovací motor.