Ford potvrzuje Bronco Raptor. O příchodu modelu do Evropy značka stále rozhoduje

Loni představený Ford Bronco opět vzbuzuje pozornost. Zatímco v USA je znovuzrozený model prodejním trhákem a automobilka nestihá pokrýt poptávku, na veřejnost už míří první oficiální upoutávka ostré varianty Raptor a podle samotného šéfa Fordu taky stále existuje naděje, že by model obecně zamířil na trh Evropy.

Hennessey vyladil nový Ford F-150. S kitem Venom 775 míří proti Ramu 1500 TRX

V prvé řadě tedy Raptor. Spekulace o příchodu ostré varianty po vzoru pick-upů Ranger a F-150 se objevily už při prvních zprávách o návratu Bronca. Nyní Ford potvrzuje uvedení Raptoru na trh v roce 2022 a k tomu přihazuje krátkou upoutávku, na které můžeme vidět typickou masku s velkým nápisem Ford nebo široké blatníky.

Techniku zatím Ford neupřesňuje, mluví se nicméně o nasazení přeplňovaného třílitrového šestiválce EcoBoost o výkonu kolem 400 koní (294 kW). Nejvýkonnější Bronco v nabídce by poté přineslo tradičně i upravený podvozek pro rychlý pohyb v terénu, zmíněná vylepšení na karoserii a další extra prvky. Verzi Raptor má údajně Ford nabídnout pouze se čtyřdveřovou karoserií.

První pohled na nový Ford Ranger: Připomíná F-150, techniku půjčí Amaroku

Příchod modelové řady Bronco do Evropy byl dříve zamítnut. Budoucnost modelu i na starém kontinentu si však dovede představit samotný šéf Fordu Jim Farley – v rozhovoru s britským AutoExpressem na Goodwood Revivalu zmínil, že stále čeká na definitivní rozhodnutí evropské divize automobilky. Podle Farleye by Bronco v Evropě našlo místo: „Naprosto, fungovalo by. Všude kolem vidím Defendery, no vážně. Myslím, že by si tu vedlo dobře.“