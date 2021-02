Ford plánuje konec spalovacích motorů v Evropě v roce 2030. Do elektrifikace dá stovky miliard

Automobilka Ford vyslovila závazek, který bude postupně směřovat k výhradně elektrickým modelům značky, prodávaným v Evropě. V polovině roku 2026 mají všechny modely značky umět jezdit bezemisně – buď ve formě plug-in hybridu či elektromobilu. V roce 2030 má být celá nabídka osobních vozů v Evropě již zcela elektrická.

V loňském roce se také Ford stal již pošesté nejprodávanější evropskou značkou užitkových vozů. Růst v této kategorii považuje za zásadní po stránce zisků, proto nyní investuje do služeb a produktů, spolupracuje se sítí společností, zajišťujících přetavby a také uzavřela strategickou alianci mezi svým podnikem Ford Otosan v Turecku a Volkswagenem.

Ambiciózní plány na kompletní elektrifikaci přichází poté, co se značka v posledním kvartálu minulého roku vrátila v Evropě k ziskovosti. Hodlá proto do roku 2025 do elektrifikace investovat nejméně 22 miliard amerických dolarů (cca 470 miliard korun).

Do modernizace továrny v Kolíně nad Rýnem pak vloží jednu miliardu dolarů (zhruba 22 miliard korun), stane se z něj centrum elektrické mobility Fordu pro Evropu. Prozatím jediným osobním elektromobilem značky v Evropě je Mustang Mach-E. Konec spalovacích motorů v nedávné době oznámily i značky Jaguar, Volkswagen nebo Volvo.