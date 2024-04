Ford otevřel archiv zapomenutého magazínu Ford Times. Najdete v něm „novinky,“ cestopisy i recepty

Začínal čistě jako firemní magazín, určený pro informování zaměstnanců na odlehlých místech o dění uvnitř podniku. Během dvou let se z něj ale stal časopis zaměřený na zákazníky s informacemi nejen o autech, ale také cestování a životním stylu. Zpočátku byl jeho hlavním tématem pochopitelně Ford Model T, o němž přinášel marketingové a servisní informace. Vydávání bylo přerušeno v roce 1917 kvůli válce, v níž bylo nutné šetřit papírem a dalšími zdroji.

Návrat paradoxně přišel v další světové válce, a to v roce 1943, kdy měl podpořit morálku dělníků pracujících „na domácí frontě.“ Těm radil, jak se chovat vlastenecky, neplýtvat, pěstovat si své vlastní potraviny a obecně být vzorným občanem. V roce 1946 se pak přeorientoval na zákazníky a nabízel jim cenné informace o výletech autem s dětmi – oblíbené aktivitě díky vyšší porodnosti v mírových dobách. Začátkem 50. let začal zveřejňovat populární seriál „Slavné recepty slavných hostinců,“ jehož sbírka vyšla v devíti kuchařkách, jichž se prodalo přes milion kopií.

K oblíbenému Ford Times se časem přidaly také magazíny dalších značek – Continental Magazine, Lincoln Mercury Times nebo Ford Truck Times. V době své největší slávy měl časopis náklad 2,1 milionu výtisků a počet čtenářů byl odhadován na zhruba 8 milionů. Vycházel až do roku 1993. Automobilka nyní ve svém digitálním archivu zpřístupnila všechna vydání z let 1964 až 1981, které si můžete prohlédnout pod tímto odkazem. Jsou velmi zajímavým ohlédnutím za americkou kulturou – nejen automobilovou – v době před desítkami let.