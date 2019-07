Ford opravdu zvažuje Pumu ST. Ostřejší crossover by zapadl mezi Fiestu a Focus ST

Těžko nás může v dnešní době překvapit myšlenka přiostřeného crossoveru. Sportovnější verze by se tedy mohl dočkat i Ford Puma. V rozhovoru s britským Autocarem tento nápad nevyvrátil ani vedoucí globálního vývoje Fordu Hau Thai-Tang, který by rád viděl rozšíření portfolia sportovních ST modelů v Evropě.

„Určitě jde o směr, který blíže zvážíme,“ okomentoval Thai-Tang myšlenku Fordu Puma ST, jenž by se zařadil k dosavadním hot hatchům Fiesta ST a Focus ST. Produkci ostřejšího crossoveru sice zatím nepotvrdil, ve výsledku by ale nemuselo být pro Ford příliš těžké Pumu náležitě vyladit. Britská publikace nicméně tvrdí, že projekt už má v podstatě zelenou.

Pod kapotou Pumy ST by se tedy nepochybně objevila přeplňovaná patnáctistovka EcoBoost, kterou už s výkonem 147 kW (200 koní) používá právě Fiesta ST. Došlo by na vyladění podvozku a nejspíše jeho lehké snížení, kdežto exteriér vozu by vycházel ze současné sportovní výbavy ST-Line (v galerii).

Když se zadaří a Puma ST si vypůjčí i další techniku z Fiesty ST, dočkali bychom se manuální převodovky, samosvorného diferenciálu, systému volitelných jízdních režimů nebo například funkce řízeného startu „launch control“.

Ačkoliv Ford zatím nic oficiálně nepotvrzuje, silně maskované prototypy „sportovně“ vypadající Pumy již byly zahlédnuty při testování na Nürburgringu. Thai-Tang nakonec uvedl, že odznak ST není v plánu rozházet na celou flotilu modelů. Zůstane jen pro pečlivě vybranou hrstku vozů, která představuje dobrý základ pro sportovní verze.