Ford Mustang Saleen z Rychle a Zběsile 2 je na prodej. Ve filmu ho drtil náklaďák, nyní je jako nový

Oranžová Toyota Supra, černý Dodge Charger, stříbrno-modrý Nissan GT-R R34, růžová Honda S2000, oranžová Mazda RX-7 Fortune s bodykitem od Veilside… Jistě si sami vzpomenete i na další ikonická auta z rychlé a zběsilé série, která se sice od filmů o tuningu a pouličního závodění postupem času dostala k bombastickým akčňákům s kriminální zápletkou se stále šílenějšími scénami. Nicméně i dnes a pro fandy seriozní automobilové kultury jde o příjemné „gulity pleasure,“ u nějž si člověk sice řekne, že je to pěkná blbost, ale stejně se s chutí podívá.

Dnes si připomeneme jedno z méně výrazných aut z druhého dílu z roku 2003. Paul Walker alias Brian O´Conner a Tyrese Gibson jako Roman Pierce musí ukázat drogovému bossovi Carterovi, že umí řídit, k čemuž slouží improvizovaný závod na vrakoviště v konkurenci dalších (a skutečných) zloduchů. Jeden z nich řídí Mustang Saleen, který je při rychlé a zběsilé jízdě po dálnici slisován pod koly návěsu kamionu. Tato scéna byla mimochodem vytvořena díky jeřábu, který vtáhl auto bez řidiče pod návěs, při natáčení byl použit jeden skutečný Mustang S281, dva modely s vidlicovým šestiválcem, jeden zcela vybrakovaný kus a tento „obětní beránek“ – Mustang GT s automatem.

Po skončení natáčení byl vrak prodán a zrenovován, nyní zde vidíte výsledek. Původně nešlo o skutečný Saleen, nicméně dílna Mason´s Hotrods and Hobbies ze Spartanburgu v Jižní Karolíně jej zrenovovala do stavu, který odpovídá filmovému vozu. Takže má typický rudý lak Liz-Stick-Red (pojmenovaný podle manželky Steva Saleena) plus vylepšení ze sady S281 – karbonovou kapotu, dvojitý výfuk uprostřed, lepší brzdy, sportovní sedadla, odpružení plus bodykit s polepy.

Pod kapotou je osmiválec o objemu 4,6 litru, třešničku na dortu představuje registrační značka 2F2F – 2 Fast 2 Furious, jak zní původní název filmu. Nadšence by mohla odradit jedině automatická převodovka. Vůz je v prodeji na aukci Mecum v Kissimmee na Floridě, která probíhá od 2. do 14. ledna roku 2024. Očekávaná prodejní cena je 60 až 90 tisíc dolarů, čili zhruba 1,3 až 2,0 milionu korun. Oficiálně najeto má pouze 940 kilometrů.