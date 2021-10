Ford Mustang přijde o část výkonu. Čas na jeho koupi se navíc nebezpečně krátí

Dlouhodobě nejprodávanější sportovní vůz planety Ford Mustang pomalu odhaluje novinky pro příští modelový rok. Už se ukázala třeba temná edice Stealth Edition, která přidá vozu pár prvků lakovaných v černé barvě a je dostupná pouze pro čtyřválec EcoBoost. Pro nás tedy nic, na našem trhu se prodává pouze osmiválec (i tak máte v galerii její fotografie, je pěkná).

Nyní se však objevila nová informace, která se už našeho trhu týká. Fordy Mustang GT a Mach 1 s motory 5.0 V8 Coyote na začátku příštího roku přijdou o deset koní výkonu a o 14 N.m točivého momentu. Informace nepřišla přímo od automobilky, ale od webu Ford Authority, který ji údajně získal z důvěryhodného zdroje.

Znamená to, že Ford Mustang GT by měl v příštím roce nabídnout výkon 439 koní a 515 N.m točivého momentu, zatímco Mach 1 by měl mít 450 koní. Ztráta výkonu se týká obou karosářských variant i převodovek. Důvod nebyl objasněný, ale Ford Authority přičítá vinu emisním limitům, což je logické.

Na stránkách českého zastoupení Fordu se informace o příštím modelovém roku prozatím nenachází. V roce 2022 bychom se také měli dozvědět první detaily o zbrusu nové generaci vozu. Bude velmi důležitá a rozhodně i skvěle prodávaná, protože web Autoline Daily přišel na začátku roku s tím, že od roku 2028 se bude Ford Mustang prodávat už jen elektrický.