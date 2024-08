Ford Mustang Mach-E ujel 917 kilometrů na jedno nabití. Je to nový světový rekord

Výrobce pneumatik Bridgestone a fleetová společnost Webfleet se pokusili překonat rekord v dojezdu na jedno nabití, který doposud držela čínská automobilka Zeekr s 907,62 kilometry – stanovila jej vloni v Chang-čou. Použili k tomu Ford Mustang Mach-E s pohonem zadních kol a baterií o kapacitě 91 kWh – nešlo však o úplně čistě sériový vůz. Byly na něm totiž použity 18palcové disky, z fabriky jej dostanete nejméně na devatenáctkách. Kola byla obuta do pneumatik Bridgestone s nízkým valivým odporem.

Oficiální dojezd dle WLTP činí u zadokolky s větší baterií 600 kilometrů, za volant se posadili experti na úspornou jízdu Kevin Booker a Sam Clarke. Trasa vedla po britském venkově i ve městech a spotřeba v cíli s 916,74 ujetými kilometry činila 9,94 kWh na sto kilometrů.

„Neznamená to, že všichni budou jezdit jako my,“ uvedl Sam Clarke, který je mimo jiné ředitelem pro vozidla britské nabíjecí a energetické společnosti Gridserve. „Nebudou ujíždět 917 kilometrů na jedno nabití. Ale přinejmenším to ukazuje, co lze s elektromobilem dokázat a že téměř v každém jednotlivém případě použití není na elektromobilu nic špatného,“ dodává.

Absolutně vzdálenost ujetá elektromobilem na jedno nabití (bez solárního napájení) je 2573,79 km a byla dosažena týmem TUfast Eco Team (Německo) v Mnichově 9. září 2023. Šlo o experimentální vůz týmu několika desítek studentů.