Je zřejmé, co vedlo Ford k použití legendárního názvu Mustang na svém prvním příspěvku mezi elektromobily. Často se jim totiž vytýká jistá sterilnost, což asociace s nejprodávanějším sporťákem světa může trochu napravit. Jestli se to Fordu povedlo i jinak než jen jménem, jsme si mohli sami vyzkoušet při prvním svezení s Mustangem Mach-E na českých silnicích.

Novinka zatím nabízí dvě velikosti baterie (68 a 88 kWh), tři výkonové verze (198, 216 a 258 kW) a kromě té nejsilnější i výběr mezi pohonem zadních nebo všech kol. Ještě letos má přijít vrcholná varianta GT, která s ohromujícím výkonem 358 kW a točivým momentem 860 Nm slibuje zrychlení z nuly na sto za 3,7 sekundy. Pro první ochutnávku jsme osedlali šedý kousek s větší baterií a pohonem 4x4, řešeným dvěma elektromotory o celkovém výkonu 258 kW.

Místa dost

Svou příslušnost ke stádu se Mach-E snaží dávat najevo agresivním vzhledem, přejímajícím některé prvky typické pro šestou generaci americké legendy. Nasupená protáhlá světla a velká oblá maska se cválajícím koníkem opravdu úspěšně slavné jméno evokují, a příliš nevadí, že maska je zde jen naznačená černým plastem. Stejně tomu je na zádi, kde světla třemi svislými linkami reflektují partie kupé. I profi l karoserie se na první pohled snaží působit alespoň jako SUV kupé s pozvolna klesající linkou střechy. Jde však jen o povedený optický klam, ve skutečnosti je střecha vyšší, rovná a maskuje se černým lakem. Že jde o pořádný kus koně, se ford snaží skrývat obstojně - i přes svou velikost působí svalnatě a mrštně.

Velmi se designéři vyřádili na ukrytí klik. Žádné tu totiž nejsou. Místo toho je zvenku na všech dveřích tlačítko, po jehož stisknutí se dveře lehce pootevřou a umožní nám je otevřít. Vpředu pomáhá malý plastový výčnělek, vzadu je nutné vzít prsty za hranu dveří. Velký odklon od tradic udeří do očí i po otevření dveří. Palubní desce totiž naprosto dominuje gigantický, na výšku posazený displej s úhlopříčkou 15,5“, doplněný ještě o jeden menší za volantem. Většina ovládání se tedy přesunula tam, kabina je tak téměř dokonale zbavena tlačítek. Jednotlivé aplikace zůstávají otevřené a přepínat mezi nimi jde výběrem ve spodní liště, i tak nám přijdou některé možnosti trochu utopené – třeba najít, kde se skrývá palubní počítač se spotřebou.

V kabině najdete překvapivě dost místa. Tohle je jedno z aut, co jsou uvnitř větší než zvenku. I přes sportovní profil karoserie tak má redaktor vysoký 186 cm dostatek místa nad hlavou i na zadní sedačce. Vpředu oceňujeme odkládací prostory ve středové konzole včetně dvou míst na pořádně velké mobily.

Nenechá se zahanbit

Ve zrychlení ještě mach tesle nekonkuruje, úplně krotký ale není. Rozjíždí se rychle, z nuly na stovku se dostane za 5,1 sekundy a zatlačí do sedačky, ale bez kopance typického pro jiné elektromobily. A to i tehdy, když přepneme do místní obdoby sportovního módu, který se zde jmenuje „Nespoutaný“. Maximálně se rozjede na 180 km/h, ani ve vyšších rychlostech na dálnici nemá problém s pružností a je vždy připraven na povel pedálu prudce vyrazit vpřed.

Skvělý je podvozek, kterému se daří tajit 2,2 tuny váhy. Je spíše tvrdší, jak se na sportovní auto sluší, ale nejde rozhodně nazvat nepohodlným. S českými cestami se pere statečně, neuskakuje na nerovnostech a je velmi tichý. Především se ale ochotně vrhá do zatáček a bez rozmýšlení reaguje na povely volantu. A když se nám chce, dokážeme kontrolovaně přinutit zadní nápravu jet bokem. Není tedy rozhodně tak „vykastrovaný“ jako třeba konkurence od koncernu Volkswagen.

Otázka spotřeby zůstává i po celodenním jezdění otevřená, testovaný předprodukční kus totiž zjevně neukazoval správná data. Na konci jízdy se průměr zastavil na 18 kWh/100 km, což by byla skvělá hodnota, jen jí nevěříme. I když jsme se na okreskách dlouho pokoušeli probudit v autě divokého koně, displej pořád ukazoval jen mezi 18 a 19 kWh. Na měření spotřeby si tedy musíme počkat na tradiční týdenní test. Každopádně nám i po ujetí asi 300 kilometrů, z čehož většina proběhla ve svižném tempu s častým využitím návykového zrychlení, zůstalo ještě 60 km dojezdu. Nabíjet jsme tedy nepotřebovali.

Pořád si nejsme úplně jisti, jestli je mach-E opravdu mustang, jestli se na slavném jménu jen nepřiživuje. Je to ale vlastně jedno, samotné auto je totiž nepochybně povedené. V kategorii velkých elektrických SUV půjde o skvělou volbu, která neobětuje rodině ani ekologii veškerou zábavnost. Je svižné, prostorné, dobře ovladatelné a nepřišlo zcela o charakter. Na český trh se Ford Mustang Mach-E vrhne letos na podzim s cenou začínající kolem 1,2 milionu Kč. Na ceník si ale ještě musíme také počkat.

Ford Mustang Mach-E: Technická data Verze Standard Range Extended Range First Edition GT Pohon 2x4 4x4 2x4 4x4 4x4 4x4 Kapacita baterie [kWh] 68 68 88 88 88 88 Max. výkon [kW] 198 198 216 258 258 358 Max. točivý moment [Nm] 430 580 530 580 580 860 Nejvyšší rychlost [km/h] 180 180 180 180 180 200 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,1 5,6 6,2 5,1 5,1 3,7 Max. výkon nabíjení [kW] 115 115 150 150 150 150 Délka x šířka x výška [mm] 4713 x 1881 x 1625 Rozvor náprav [mm] 2984 Provozní hmotnost [kg] 1966 2063 2085 2182 2182 2273

