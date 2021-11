Radosti Kombinace V8 a manuálu Příznivá cena Čitelnost podvozku Bravurní brzdy Starosti Dlouhé rychlosti Chytání vyjetých kolejí Aerodynamický hluk Nepříliš sportovní sedadla (lepší se dají připlatit) 8 /10

Bullitt už není. Speciální edice Fordu Mustang se představila k padesátinám filmu Bullitův případ, ve kterém hlavní roli ztvárnil Steve McQueen. Honza z ní byl tenkrát v testu nadšený a napařil jí desítku. Ford verzi ukončil v roce 2020, ale ještě v témže roce debutovala na Festivalu rychlosti v Goodwoodu její náhrada.

Ikona střídá ikonu

Tou se stal Mach 1. Toto označení se od roku 1969 používá pro mustangy s továrním tuningem. Rychlejších mustangů bylo už tenkrát několik - vedle této verze to byly ještě Boss 302, Boss 429, Shelby GT350 a Shelby GT500. V Americe je výběr i nadále podobně pestrý, ale na našem trhu to neplatí. My měli jen standardní verzi a Bullitta.

Po oznámení ukončení výroby Bullitta si tak Ford připravil edici Mach 1 i pro náš trh, abychom neostrouhali, když u nás mustang slaví takový úspěch. Třeba jen za prvních deset měsíců letošního roku si jej koupilo na našem trhu 115 zákazníků. To je víc než Toyoty Supra, Lexusu RC a Porsche 911. Dohromady!

Ford Mustang Mach 1 je sportovním derivátem klasického GT, u kterého Ford tvrdí, že se hodí i na závodní okruhy a uspokojí tím pádem i náročnější řidiče. To bude na trzích, kde je zakonzervovaný názor, že tyto vozy umí jezdit jen rovně, poměrně náročné, ale o tom až později.

Abyste věděli, že si nevymýšlím, tak budu citovat šéfkonstruktéra Mustangu Mach 1 pro Evropu Matthiase Tonna: „Ať už na silnici, nebo na okruhu, nový Mach 1 je nejtalentovanější mustang, jaký se zatím dostal do Evropy, a legendární označení si více než zaslouží,“ uvedl v tiskové zprávě při uvedení vozu na evropské trhy.

Je pořád s námi

Nejdůležitějším aspektem každého muscle car (dřív byl Mustang pony car) je hlavně motor. Ford dal novince ten samý agregát, který měl i Bullitt, což znamená Coyote třetí generace. Je to atmosféricky plněný osmiválec uložený podélně vpředu s hlavou válců, blokem motoru a písty z hliníkové slitiny, kovanými ojnicemi, proměnným časováním ventilů, nerezovými výfukovými svody a přímým i nepřímým vstřikováním paliva.

Oproti prvním dvěma generacím má větší vrtání (93,0 mm vs. 92,2 mm) a chlubí se tak zdvihovým objemem 5038 kubických centimetrů. Pro účely vozu má větší sání a škrticí klapku o průměru 87 mm. Abyste si pak neuřízli ostudu z častého chlazení, má Mach 1 ještě přídavné chladiče motorového oleje, převodovky a standardně dodávaného samosvorného diferenciálu.

Výsledkem ladění je výkon 338 kW (460 koní) v 7250 otáčkách za minutu. Znalci americké nabídky si už určitě všimli, že naše verze je výkonem lehce přiškrcená, tamní Mach 1 totiž produkuje 480 koní v 7000 otáčkách a také větší porci točivého momentu (529 N.m vs. 569 N.m). Nepřišlo mi ale, že mě někdo o něco ochudil.

Androgenní kombinace

Tento model přivedl na evropský trh ještě jednu zajímavou premiéru, kterou je převodovka Tremec TR-3160. Tato šestistupňová manuální skříň s dvoukotoučovou spojkou se v Americe používá do dodávek a především do sportovních aut. Jmenovitě do Chevroletu Camaro či do Fordu Mustang GT350. Logicky si Mach 1 přebral skříň z GT350, čemuž odpovídají i převodové poměry, které jsou k vidění v US tabulkách.

Řidič ovládá převodovku pákou s bílou kulatou hlavicí, která je převzatá z Bullitta. Manipulace s ní vyžaduje trochu úsilí a kulisa je velmi krátká. Dráhy řazení jsou však přesně vymezené a málokdy jsem cítil nějaký zádrhel. Převodovka je navíc vybavena funkcí automatického meziplynu a při řazení nahoru nemusíte pouštět nohu z plynového pedálu.

Je mi jasné, že mnozí si Mach 1 koupí už jenom pro pocit, že řídí auto s V8, co nemá žádný elektromotor ani turbodmychadlo, a ještě mu diktují rozkazy přes manuální převodovku, za jejíž páku musíte pořádně zabrat a do tuhé spojky se nohou pořádně opřít. To si pak snadno připadáte jako alfa samec a věřte mi, že každé přeřazení si vychutnáte úplně na maximum a budete chtít, aby vás někdo u toho s tím zatnutým předloktím viděl.

Na Mach 1 musíte mít sílu, něžné chování na něj neplatí. U městského auta bychom takovou hrubou náturu brali jako negativum, ale pokud se bavíme o americkém autě, které je hlavně o pocitech, je to vlastně výhoda a příjemné zpestření oproti aktuální nabídce sportovních aut. Nové osmiválce bez přeplňování v kombinaci s manuálem totiž na našich trzích už takřka vymřely.

Pro ten pocit, že jsem nezdolný retro chlapák, mi chyběl vlastně už jen klasický klíček, a vlastně ještě klasická přístrojovka. To jsou ale jen drobné mouchy na čelním skle, které rychle zmizí každým stisknutím startovacího tlačítka. Jak totiž asi čekáte, není americký osmiválec evropsky jemný, ani japonsky kultivovaný, ale úplně ztřeštěný.

Vážně je rok 2021?

Pokud si nezapnete režim tichého startu, budou o vás vědět v širokém okolí. Mustang dělá opravdu kravál a verze Mach 1 to ještě povyšuje sportovní výfukovou soustavou se čtyřmi koncovkami o průměru 114 mm. Bacha tak, abyste nebyli pro sousedy „ten blbeček, co už zase někam jede,“ a u mě by ještě přidali: „V šest ráno, no to snad ne!“

Zvuk na vás nejde jen zezadu, ale hlavně zepředu. Coyote je obrovská strojovna, která při túrování na místě s autem chvěje a bez túrování s ním lehce vibruje. Obecně to není moc dobře odizolovaný motor a když necháte na parkovišti válce chvilku se „hádat“ na volnoběh, lehce s autem cukají. Při jízdě v nízkých otáčkách se pak motor občas zakucká, skoro jakoby vynechal jeden válec. Ano, mohli to udělat lépe, ale přesně takhle nevychovaný motor mi k tomuto autu perfektně sedí.

Jako každý správný atmosférický motor vám dá to nejlepší až ve vysokých otáčkách. Sbírá se líně, ale s narůstajícím točivým momentem dává vědět o své mohutnosti. Následný kopanec od pěti tisíc otáček vás napoprvé určitě vyleká, protože právě tam se motor dostává do své herní zóny, změní hrubý zvuk v omamný ryk a rafička otáčkoměru najednou zrychlí. Následuje bravurní špička až do 7500 otáček, pak jen pořádně zašlápnout spojku, opřít se do řadičky, přeřadit a celé znovu.

Manuál mi k charakteru auta taky perfektně sedí. Je vážně báječný, ale má i jeden velký problém. Jednotlivé převody jsou totiž hrozně dlouhé. Třeba na dvojku můžete jet od nuly až do 130 km/h. Na většině českých okresních silnic to tedy klidně může dopadnout tak, že budete jen protahovat dvojku.

Při sportovní jízdě na úzkých okreskách tak málokdy zařadíte trojku, a čtyřku jen na dlouhých a táhlých úsecích. Uvítal bych první tři rychlosti rychlejší, nebo prostě dal ještě jednu mezi dvojku a trojku. Takhle si jednoduše moc nezařadíte. Musíte si taky zase zvyknout podřazovat na dálnici. Při 130 km/h na šestku točíte dva tisíce otáček a při potřebě zrychlit je auto trochu líné. Když chcete „vystřelit“, musíte tam kopnout aspoň čtyřku.

Mustang Mach 1 se nabízí také s klasickým desetistupňovým automatem, který byl pro účely vozu lehce přepracován. Jak už jsem ale psal, pocit z řízení s manuálem je absolutně omamný a dlouhé převody bych mu v tomto případě odpustil. Jen bych ho nepoužíval jako sportovní náčiní, ale jako retro stylovku.

Provozování každý den bych si ale taky dvakrát rozmyslel. Při běžné jízdě se spotřeba pohybuje mezi deseti až jedenácti litry. Stačí se ale párkrát podívat na konec otáčkoměru a je relativně pěkné číslo fuč. Najezdil jsem s autem 700 km s průměrnou spotřebou 15,3 l/100 km. U muscle caru to asi čekáte a vůbec mi to nevadí, ale potíž mám s jen 61litrovou nádrží. Takhle tankujete klidně každých 350 km, a to při dnešních cenách hodně bolí.