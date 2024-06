Ford Mustang, krásná Vespa i elektrické kombi: Sledujte nový televizní Svět motorů!

Co pro vás bude mít nový televizní Svět motorů? Nejprve nám Tomáš Dusil ukáže jedno z prvních elektrických kombi na našem trhu. A rovnou jde o prémiovku, jedná se totiž o BMW i5 eDrive40 Touring. Hned potom si dáme malou lekci z historie. Vláďa Kadera má pro vás krásnou Vespu GTS, a samozřejmě si nemůže odpustit dějepisné okénko.

Marka Bednáře zase ušpiníme. Vyzkouší si totiž elektrický Polaris XP Kinetic. Tento stroj má točivý moment až 190 N.m. To bude to bahno létat! Pokračovat ale budeme v rukavičkách. Michal Dokoupil si totiž musí dát pozor, aby se mu pod rukama nesplašil atmosférický osmiválec. Do našeho pořadu si totiž našel cestu také nový Ford Mustang, a to s manuální převodovkou.

David Šprincl má pro vás poté jeden fajn rozhovor s rybářem Jakubem Vágnerem. Jaké téma asi tak nahodí? Samozřejmě auta. A aby toho nebylo málo, tak nám Leoš Káňa prozradí něco o Hyundai Tucson, který si nedávno prošel faceliftem. Takže nezapomeňte, dnes ve 20:30 na televizní stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, můžete si na Nova Action pustit také reprízu. Po televizní premiéře každého dílu se můžete na pořad Svět motorů podívat také ve videoarchivu Voyo.