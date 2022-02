Ford Kuga se stal nejprodávanějším plug-in hybridem v Evropě. Na českém trhu je to ale jinak

Prodejní čísla plug-in hybridní Kugy výrazně přesáhla úspěch loňského premianta. Srovnání s českým trhem však nabízí zajímavý kontrast.

Vyměnit svůj současný automobil vybavený pouze spalovacím motorem za elektromobil by byl ochoten jen málokdo. Automobilky proto nabízejí řešení „na půli cesty“ v podobě plug-in hybridů. Zejména Ford se s Kugou dobře trefil do přání zákazníků a odměna na sebe nenechala dlouho čekat.

Plug-in hybridní Kugy se loni prodalo 48.000 kusů a stala se tak nejprodávanějším vozem s tímto pohonem v Evropě. Na nejbližšího soupeře má náskok 17 procent. V roce 2020 bylo nejprodávanějším plug-in hybridním SUV Mitsubishi Outlander s 26.673 registracemi. Celkovým vítězem se ve stejném období stal Mercedes-Benz A250e, kterého si v Evropě pořídilo 29.427 zákazníků. To je stále o více než 18.500 registrací méně, než co se podařilo loni Fordu.

Tržní podíl plug-in hybridů a elektromobilů dosáhl v loňském roce 19 procent. Když si vezmeme, že podíl vznětových motorů činil 21,7 procenta, uvědomíme si, jakou silou pronikají elektrifikované pohony do domácností a firem.

Zajímavé je srovnání plug-in hybridů na českém trhu. Tomu vévodí Škoda Octavia iV se 640 registracemi. Na druhém a třetím místě jsou Škoda Superb iV a Seat Leon se 407 a 303 registracemi. Kuga PHEV obsadila až 16. místo (57 registrací). Lépe si vedl i sedmimístný Explorer, který dosáhl na 78 registrací, čímž si získal 8. místo.

S Kugou PHEV řidiči ročně najezdili v průměru 10.000 km. Vezmeme-li v úvahu homologovanou produkci emisí 21-29 g/km CO 2 dle WLTP, vyprodukovala každá Kuga PHEV průměrně o 1100 kg CO 2 méně než derivát s motorem 1.5 EcoBoost. Tím se ušetřily emise o ekvivalent zpáteční letenky z Londýna do Buenos Aires.

Analýza anonymizovaných dat navíc ukázala, že majitelé své vozy užívají zodpovědně. Ochotně je nabíjejí, přičemž více jak polovina procesů proběhla v noci. Není výjimkou, že Kugu nechají na nabíječce dvě hodiny i přes den.

Důvodem pro volbu plug-in hybridního pohonu jsou stále rostoucí nízkoemisní zóny v centrech metropolí a také rozsáhlejší nabíjecí infrastruktura v zemích jako je Velká Británie, Německo, Holandsko a podobně. Kuga PHEV ujede pouze na baterie 57 až 65 kilometrů, což řadě majitelů pokryje celodenní nájezd, nebo minimálně jízdu po městě. Přitom tento model slibuje stejný dojezd jako konvenční deriváty. Navíc dle automobilky můžete během tří let s ujetím 60.000 km ušetřit až 44.000 Kč. To je dáno pomalejším poklesem ceny a nižšími provozními náklady včetně servisu.