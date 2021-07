Stejné prošívání najdete i na opěrkách ve dveřích, na středovém tunelu a hlavně na božích sedadlech. To pro řidiče je elektricky nastavitelné v deseti směrech a kombinuje velur s vinylem. Jediný problém v interiéru jsem tak měl s head-up displejem. Informace se totiž nepromítají na sklo, ale na nevzhlednou destičku mezi volantem a čelním sklem.

Ford tedy zůstává u klasického ovládání všech důležitých systémů a nenechá vás bloudit po nějakých dotykových ploškách. To jediné, co si tady můžete zapatlat, je infotainment. Jeho bílo-modrá a jednoduchá grafika je ale přehledná a úkony probíhají rychle, takže v něm moc času strávit nemusíte.

K pobytu na palubě jsme si toho řekli dost už dříve. Opět ale musím vyzdvihnout obrovský prostor, skvělý výhled do všech stran a příkladnou ergonomii se srozumitelně rozmístěnými tlačítky. Ford v tomto ohledu nijak nebláznil s experimenty a zvolil architekturu palubní desky s displejem infotainmentu čnícím z palubní desky, otočným voličem převodovky a manuálním ovládáním klimatizace a audia.

Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid je na českém trhu dostupný až od výbavy ST-Line. To znamená, že již v základu má sportovně tvarované nárazníky, lakované spodní části karoserie a 18palcová kola, což stačí k výraznému odlišení od druhé výbavy Titanium.

Kugu jste si ještě donedávna mohli koupit jak s mild-hybridem, který svou elektrickou stránku nedává moc najevo, tak i jako plug-in hybrid, který lze zapojit do zásuvky a užít si tak pár desítek kilometrů bez spalovacího motoru. Nejnovějším přírůstkem do nabídky je takzvaný full-hybrid, který jsme po listopadovém debutu měli možnost vyzkoušet v českých podmínkách.

Ford se s masovou elektrifikací modelového portfolia trochu loudal. Na začátku jen tak stál ve dveřích, koukal na ostatní a přemýšlel, jak co nejlépe projít. Dnes má ve svém portfoliu devět modelů s elektrifikovaným a jeden s čistě elektrickým pohonem. Jen jeden z nich pak nabízí všechny tři běžné formy hybridu - SUV Kuga.

Bez příplatků vyjde výbava ST-Line X na 789.900 Kč. Stačí ale připlatit 6000 Kč a získáte navíc vyhřívaná přední sedadla, volant i čelní sklo. Za dalších 24.900 Kč pak získáte paket Technology, který přidá adaptivní tempomat, přední parkovací kameru, parkovacího asistenta, sledování slepého úhlu či varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa. No a třeba mně osobně by tyhle dvě položky bohatě stačily.

Náš testovaný exemplář napěchovaný výbavou vyšel na 926.400 Kč. To mi přijde férové, protože takhle nějak si auto „za milion“ prostě představuji. Není to sice žádná prémiovka, ale hodnotné auto s vyspělou technikou, slušnými jízdními vlastnostmi a naprosto skvělou ergonomií.

Co se týče spotřeby, k udávané hodnotě 5,8 l/100 km nebude větší problém se dostat. Já mám spotřebu díky častým jízdám po dálnicích zpravidla vyšší, takže to přes pracovní týden dělalo 6,3 l/100 km. Po víkendovém popojíždění po vesnicích nakonec celkový průměr spadnul na 6,1 l/100 km.

Na poměry SUV jezdí Ford Kuga skutečně nadprůměrně a zaslouží si zařadit do vašeho užšího výběru, pokud máte rádi řízení. Ani na 19palcových kolech s vámi navíc netřese a drží si dost vysokou úroveň komfortu i na rozbitých silnicích. Na brzdách se nevlní a při prudké akceleraci netahá za volant. Po všech stránkách je to tedy auto, které si užije každý člen domácnosti.

Ford ve svých tabulkách uvádí akceleraci z 0 na 100 km/h za 9,1 sekundy a maximální rychlost 196 km/h. Kvůli dynamice si ale úsporný hybrid asi kupovat nechcete. Ostatně výkon 190 koní a hmotnost 1,7 tuny vám už na papíře jasně říkají, že nebudete žádným pirátem silnic. Na předjíždění a držení dálničních rychlostí to ale bohatě stačí, i když při pružném zrychlení prostě chybí pořádný tah.

Tlačítko pro krátkodobou jízdu pouze s elektrickým motorem, které mají třeba již zmíněné Toyoty, zde však nenajdete. Pohonný systém rozdává karty jen podle sebe a zasahovat mu do toho můžete jen tlakem na plynový pedál či jízdním režimem, kdy třeba ve Sportu více využívá oba motory v zájmu lepší akcelerace.

Kuga HEV si v akumulátoru vždy nechá nějakou šťávu, aby vás bez problému vytáhla z křižovatky bez startování spalovacího motoru. Ten se do procesu připojuje zpravidla až později, a to velmi jemně. Potěší i velmi dobré odhlučnění jak od podvozku, tak od motoru. Vyrušit vás tak může pouze ve vysokých otáčkách. Slušná kubatura mu ale dává hutný zvuk, takže se neprojevuje utrápeným ječením. I tak vás ale může překvapit, jak se jinak tiché auto umí ozvat.

Přenos síly motorů na kola má starosti převodovka e-CVT, která při vyšší zátěži simuluje převodové stupně klasického automatu. Energie získávaná z brzdění se pak ukládá do akumulátoru o kapacitě 1,1 kWh. HEV Kuga se navíc může pochlubit stejnou nádrží na benzin jako konvenční motorizace. U čerpací stanice do ní tak nateče 54 litrů, zatímco do PHEV pouze 45.

U vozů s hybridním pohonem to ale tak nevadí. Však i Toyota už od třetí generace svých hybridů raději vsadila na motory s Atkinsonovým cyklem a výkonový deficit si nahnala elektromotory. Ford na to nešel jinak a využil elektromotor o výkonu 92 kW (125 koní) a točivém momentu 230 N.m. Kombinovaný výkon soustavy činí 140 kW (190 koní).

Závěr

Ford Kuga 2.5 Duratec Hybrid nás oslovil už jako plug-in hybrid. Nyní se o to pokusil znovu jako full-hybrid a opět to vyšlo. Je to prostě výborné auto se správnou cenovkou. Třeba takový Hyundai Tucson ve sportovně střižené výbavě N-Line s motorem 1.6 T-GDI HEV (169 kW) taky vyjde na 839.990 Kč. Ford Kuga vám tak drahý připadat nemusí, i když jeho základní cenovka 609.900 Kč v nejnižší výbavě s tříválcem možná trochu děsí.

Dynamikou sice nenadchne, ale na každodenní použití bohatě postačí. Rodinu vůz potěší variabilitou, snadným přístupem a logickými řešeními. Ať už je to posuvná druhá řada sedadel, nebo jejich sklopení pomocí páčky v kufru. Přičtěte k tomu bohatý prostor, komfortní podvozek i zajímavý vzhled díky výbavě ST-Line. V tomto autě jednoduše přesně do koruny víte, za co jste své peníze dali, a navíc má přidanou hodnotu v nadprůměrných jízdních vlastnostech.

Ford Kuga: Souhrn cen Základní cena vozidla 609.900 Kč (1.5 EcoBoost/88 kW Trend) Cena s testovaným motorem a výbavou 789.900 Kč (2.5 Hybrid/140 kW ST-Line X) Cena testovaného vozidla 926.400 Kč (2.5 Hybrid/140 kW ST-Line X)

Technické údaje: Ford Kuga Rok • stupeň výbavy 2021 • ST-Line X

Počet válců/ventilů na válec • rozvod 4/4 • DOHC

Typ motoru • zdvihový objem zážehový • 2 488 cm 3

Vrtání • zdvih 89,0 mm • 100,0 mm

Stupeň komprese 13,0:1

Nejvyšší výkon 112 kW (152 koní)

Nejvyšší krouticí moment 200 Nm ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h 9,1 s

Nejvyšší rychlost 196 km/h

Převodovka: způsob řazení bezstupňová

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru 518 l • 1 530 l

Objem palivové nádrže 54 l

Hmotnost: pohotovostní • celková 1 701 kg • 2 215 kg

Rozvor náprav 2 710 mm

Rozměry: délka × šířka × výška 4 614 × 1 883 × 1 666 mm

Sériová výbava (St-Line X): 18" kola z lehkých slitin, sportovní tvarování nárazníků a lakované spodní části karoserie, černý potah stropu a prvky interiéru prošité červenou nití, střešní ližiny s černou povrchovou úpravou, prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu, systém KeyFree Plus - bezdotykové ovládání 5. Dveří, čalounění sedadel vinyl/premium velur s elektricky nastavitelným sedadlem řidiče, centrální výklopná loketní opěrka zadních sedadel s držáky nápojů, akustická fólie skel předních dveří, zadní tmavě tónovaná skla Privacy, přední LED potkávací a dálkové světlomety s automatickým přepínáním

Volitelná výbava: sada Winterbase (6.000 Kč), sada Technology (24.900 Kč), sada Vision (17.900 Kč), sada ST-Line Plus (11.500 Kč), Oboustranná rohož zavazadelníku (2600 Kč), metalický lak karoserie bílá Platinum (25.900 Kč), tažné zařízení – elektricky sklopné se stabilizací přívěsu (28.700 Kč), 19“ kola 225/55 R19 (19.000 Kč)