Z českého trhu zmizí další praktická MPV. Mají velký motor a je o ně zájem, moc času už jim ale nezbývá

Dnešní doba MPV prostě nepřeje. Na kolik vás vyjde posledních pár kusů a jak dlouho se vlastně ještě můžete rozhodovat?

Podle posledních zpráv máte na pořízení modelů Galaxy a S-Max od automobilky Ford už jen pár měsíců. Končí totiž na jaře příštího roku bez náhrady. Velkoprostorovým vozům dnes už bohužel není přáno a tak i tyto minivany opustí výrobní linky, podobně jako tomu bylo u VW Sharan, kde si teď můžete vyzobnout posledních pár skladovek. Jak je to ale u Fordu, jak dlouho můžete objednávat a kolik oba dva modely stojí?

Ford Galaxy je již delší dobu dostupný pouze ve výbavě Titanium, vycházíme-li z českého konfigurátoru. Ve výbavě auta najdete 3D navigaci s promítáním budov na osmipalcovém infotainmentu, dvouzónovou automatickou klimatizaci, adaptivní LED světlomety, vyhřívané čelní okno, bezklíčový přístup, devět airbagů, Isofix pro všechny sedadla 2. řady a hlavně třetí řadu sedadel.

Koupíte ho za 1.212.900 Kč, což je podobně jako za Sharan Highline, nicméně Galaxy má mnohem větší motor. Pod jeho kapotou je 2,5litrový hybrid se systémovým výkonem 190 koní. To stačí ke zdolání stovky za 10,0 sekundy a k dosažení maximální rychlosti 185 km/h. Převodovka je eCVT a pohání se pouze přední kola. Aktuální akční nabídka pak cenu auta sráží na milion, konkrétně na 1.008.900 Kč.

Za co připlatit? Třeba za panoramatickou střechu za 32.500 Kč, sedadlo řidiče s certifikací AGR za 9700 Kč, čalounění sedadel kombinací kůže a vinylu za 76.000 Kč, osmnáctky za 32.500 kč, devatenáctky za 41.500 Kč či pár položek z nabídky příslušenství. To kdybyste chtěli gumové rohože pro třetí řadu sedadel, síťku do kufru nebo přepážku oddělující zavazadlový prostor s 2. řadou sedadel.

Na stejné platformě, s rozvorem 2850 mm a rozchodem kol 1606 mm na obou nápravách, stojí i o trochu delší, ale nižší S-Max s výrazně sportovnějšími tvary, který může být pětimístný i sedmimístný. Jeho nabídka je bohatší, otevírá ji výše uvedená Titanium a pokračuje přes ST-Line až k věhlasnému Vignale. Výbava Titanium je téměř shodná s Galaxy, takže se můžeme zaměřit rovnou na zbylé dvě.

Ford Galaxy: technické údaje a česká cena Motor 2.5 Duratec Hybrid Objem [ccm] 2488 Výkon [kW/ot.min] 140/5500 Točivý moment [N.m/ot.min] 200/- Pohotovostní hmotnost [kg] 1955 Převodovka eCVT Pohon předních kol Zrychlení [s] 10 Maximální rychlost [km/h] 185 Max. brzděný přívěs [kg] 1510 Délka x šířka x výška [mm] 4853 x 1916 x 1770 Rozvor [mm] 2850 Cena Titanium [Kč] 1.008.900

S ST-Line dostanete agresivnější nárazníky, 18palcová kola, polokožené čalounění sedadel, černou stropnici, hliníkové pedály, upravené odpružení pro sportovnější jízdu, decentní zadní křídlo nebo elektricky nastavitelná přední sedadla v deseti směrech. Vignale znamená rádio Sony CD, vyhřívaná, ventilovaná i masážní přední sedadla, zadní parkovací kameru nebo ostřikovače světlometů.

Také na něj platí aktuální zvýhodnění, takže základní výbavu Titanium koupíte už pod milionem korun, ST-Line začíná v pětimístném provedení na částce 1.009.900 Kč a Vignale už je za 1,1 milionu. Také tady můžete připlatit panoramatickou střechu za 33.300 Kč pro všechny výbavy. Metalíza je pro první dvě výbavy za minimálně 19.900 Kč, Vignale ji má ve standardu.

Pro oba dva vozy se pak nabízí paket Technology za akční cenu 44.900 Kč, nicméně S-Max Vignale má cenu za paket sníženou na 4900 Kč. Do výbavy vám tak přibudou položky jako infotainment Sony SYNC 3, adaptivní tempomat, aktivní parkovací asistent, elektrické otevírání pátých dveří, předkolizní asistent nebo varování před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa.

Kolik je na koupení auta času? „V současnosti je to tak, že čeští dealeři mají rozdanou finální výrobní alokaci, kterou budou zasmluvňovat, což očekáváme, že proběhne poměrně rychle, protože zájem zákazníků je stále vysoký,“ uvedl Petr Burian za české zastoupení Fordu. Aktuálně je alokováno zhruba 50 kusů Galaxy a 115 kusů modelu S-Max, u kterých lze změnit výrobní specifikaci. Výroba vozů končí v červnu 2023, uzavření možnosti změny specifikace do výroby se očekává v lednu příštího roku.

Ford S-Max: technické údaje a česká cena Motor 2.5 Duratec Hybrid Objem [ccm] 2488 Výkon [kW/ot.min] 140/5500 Točivý moment [N.m/ot.min] 200/- Pohotovostní hmotnost [kg] 1845 (1878) Převodovka eCVT Pohon předních kol Zrychlení [s] 9,8 Maximální rychlost [km/h] 185 Max. brzděný přívěs [kg] 1750 (1560) Délka x šířka x výška [mm] 4804 x 1916 x 1684 Rozvor [mm] 2850 Cena Titanium [Kč] 934.900 (963.900) Cena ST-Line [Kč] 1.009.900 (1.038.900) Cena Vignale [Kč] 1.138.900 (1.167.900)

*údaje v závorce platí pro sedmimístnou konfiguraci.