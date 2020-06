Ford Focus už v ČR koupíte i s hybridní technikou. Nepřiplatíte za ni ani korunu

Možná jste si už stačili všimnout, že Ford české publikum v rámci mediálních kampaní připravuje na rozšíření nabídky elektrifikovaných vozů. V oficiálních sděleních uvádí, že do konce roku 2020 má v plánu uvést na evropský trh 14 nových hybridních a plně elektrických vozidel, městskými crossovery počínaje, dodávkami konče. To ovšem naštěstí neznamená, že by nás měl Ford v plánu už do půl roku připoutat k zásuvkám. Postupuje sice rychle, ale nijak drasticky. Tak, abyste si vždycky měli šanci vybrat.

Není to tak dávno, co jsme v redakčním testu vyzkoušeli Ford Puma s nejnižší možnou formou elektrifikace. Mild-hybridní systém motoru 1.0 EcoBoost pomáhá při akceleraci, šetří palivo a řidiče nijak neomezuje, přičemž tento pohon je nyní v Česku dostupný také pro model Focus. A aby Ford potvrdil slova, že dá zákazníkům šanci si vybrat, nabízí verzi s výkonem 92 kW jak s mild-hybridem, tak bez něj, a navíc za stejnou cenu.

Za poslední dva roky doznala nabídka Fordu Focus několika změn. Zatímco v dubnu 2018 stál hatchback s motorem 1.0 EcoBoost/92 kW ve výbavě Trend Edition 429.990 Kč, dnes u této kombinace motoru a výbavy najdete částku 531.900 Kč. Tehdy jste mohli vybírat z výbav Trend, Trend Edition, Trend Edition Plus, Titanium, ST-Line a Vignale, zatímco dnes v ceníku platném od konce května figurují výbavy Trend, Trend Edition, Titanium, ST-Line a Active. Zmíněných 531.900 Kč nicméně zaplatíte jak za 92kW verzi bez mild-hybridu, tak s mild-hybridem.

Výkonově slabší verze mild-hybridního tříválce 1.0 EcoBoost (92 kW/125 koní) je dostupná s výbavami Trend Edition (od 531.900 Kč) a Titanium (565.900 Kč). Silnější provedení s výkonem 114 kW (155 koní) stojí 561.900 Kč (Trend Edition), za výbavu Titanium dáte nejméně 595.900 Kč a u výbav ST-Line a Active začínají ceny na 610.900 Kč. Nabídka platí pro hatchback i kombi, přičemž praktičtější provedení je o 25.000 Kč dražší. Oba mild-hybridní motory jsou kombinovány výhradně s manuální převodovkou.

Ford v ceníku focusu uvádí i technická data verzí motoru 1.0 EcoBoost/92 kW, není tedy nic snazšího, než si údaje porovnat. Zatímco hatchback bez mild-hybridu má v kombinovaném cyklu jezdit za 4,2 až 4,3 l/100 km, u verze mHEV je uvedena hodnota 4,1 l/100 km. Dynamika se neliší (0-100 km/h za 10 sekundy, maximální rychlosti 200 km/h), provozní hmotnosti však pochopitelně ano. Focus bez mild-hybridu váží 1280 kg, s mild-hybridem 1344 kg. To všechno kvůli o deci nižší papírové spotřebě paliva. Tříválec s výkonem 114 kW je vždy mild-hybrid a měl by jezdit za 4,1 až 4,2 l/100 km.