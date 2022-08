A vlastně ještě dvě malé výtky mám. Doufal jsem, že head-up displeje s informacemi promítanými na kus plastu vyjíždějící z vrchu palubní desky se už odebraly do věčných lovišť, ale zřejmě jsem se mýlil. Tady plastová destička je a její přítomnost spíše rozptyluje. Dále pak umístění pedálů, kdy ten plynový je docela dost utopený. Ale jsou to detaily, displej používat nemusíte a ty meziplyny tam taky nějak našlapete.

Jo a standardem pro ST je nová středová obrazovka, kterou má i standardní Focus. Je to 13,2palcový displej běžící na systému Sync 4 s možností cloudové navigace, vylepšeným hlasovým ovládáním a bezdrátovými aktualizacemi. Fajn hračka s přehledným uspořádáním a příjemnou grafikou, jen za mě by se mohl Ford lépe naučit pracovat s Apple Carplay, zatím snad v každém voze má výpadky.

Nyní Focus ST prošel faceliftem. Dle tiskové zprávy se na hlavní komponenty utvářející jeho jízdní vlastnosti moc nesahalo. To je dobře, ale na co se teda sahalo? Vlastně jsou to maličkosti, je tu třeba nová přední maska, větší nasávací otvory, lehce upravené zadní křídlo pro lepší aerodynamiku nebo nový design osmnáctek. Kdo pak stejně jako my má paket X, dostane ještě fešné devatenáctky, režim pro závodní okruhy a lepší LED světlomety.

Ze všech dnešních ostrých hatchbacků mi Ford Focus ST před faceliftem přišel nejvíc „tail happy“, tedy že skvěle reagoval na přenosy hmotnosti a mohli jste s ním dělat předokolkové smyky nejen pro efekt a pobavení, ale také se s ním dobře pracovalo v případě, že jste si před zatáčkou jen ťukli do brzdového pedálu, nechali si auto trochu stočit a projeli ji ještě efektivněji než obvykle. Jasně, to jde skoro s každým z hot-hatchů, ale u ST mi tyto pohyby přišly tak nějak víc přirozené. Zároveň měl sympatický motor, vypadal dobře a neměl příliš tvrdý podvozek. Prostě ideální kombinace.

Řádná kubatura

Pod kapotou Focusu ST najdete pořád ten samý celohliníkový čtyřválcový řadový motor 2.3 EcoBoost přeplňovaný dvoukomorovým turbodmychadlem, s kovanou klikovou hřídelí a vstřikováním Bosch. V rámci ostrých hatchbacků si tak Ford zachovává tu největší kubaturu a ponechává si v 5500 otáčkách za minutu výkon 206 kW (280 koní) a od 3000 otáček za minutu doručí 420 N.m točivého momentu.

Na tom se nic nezměnilo a za mě je to jenom dobře, jen bych si pohrál s jeho charakterem ve vysokých otáčkách, nebo trochu jinak poskládal převody. Navzdory velké kubatuře se totiž velmi rychle roztočí, ale na vyšší rychlosti od zhruba 4,5 tisíc otáček jsem měl občas pocit, že ho musím do té špičky vyloženě dotlačit. Jinak je auto samozřejmě velmi rychlé, po záběru turba vás tlačí do sedadla a dělá všechno, co od takového stáda koní čekáte.

ST se vám snaží práci za volantem usnadnit automatickými meziplyny, o které se ale v případě potřeby můžete postarat sami. Samo je dělá skvěle, to samozřejmě, ale jsou situace, kdy je dobré to mít ve vlastních rukou, tedy nohou, třeba už jen pro ten pocit. Další funkcí, která pomáhá s lineárním tahem je to, že vlastně řadíte do roztočeného turbodmychadla a po přeřazení tak necítíte takový propad v tahu.

U ostrého hatchbacku je jako u jednoho z mála sportovních aut důležitá také spotřeba. Když se budete s ST jen tak ploužit každý den do práce, půjde to pod hranici 8 l/100 km. Svižnější jízda vás dostane nad deset a skutečná sypačka se odrazí ve spotřebě přes 30 l/100 km. S autem jsem strávil 1500 km kombinováním všech stylů jízdy a vešla z toho finální spotřeba 9,3 l/100 km. Za mě super.

Neklouzej, prosím

Vpředu je MacPherson, vzadu víceprvkové zavěšení. To už je dnes taková běžná praxe. ST má oproti běžnému Focusu ještě dodatečné stabilizátory a adaptivní tlumiče CCD. Jako auto na každý den je Focus skvělý. Tuhý, ale ne zbytečně tvrdý, takový fajn průsečík mezi tvrdým Hyundaiem i30 N před faceliftem a pohodlným VW Golfem GTI. Ideální kombinace. Zvuk vás také otravovat nebude, v běžném režimu jen tak vzdáleně brumlá. Jo a skvělá věc také je, že Focus ST nemá režim Eco. Protože proč, že?

Jízdní vlastnosti tohoto vozu jsou na míru šité lidem, kteří chtějí jezdit každý den a když už se rozhodnou jet rychle, a že ono vás to v něm napadne každou chvíli, tak to bude především zábava. ST není žádný kostitřas, občas si zastřílí z výfuků a má rychlý převod řízení, a to rychlejší než zmíněný Hyundai i odchozí a skvěle vyladěná Honda Civic Type-R. Přední nápravě mimochodem nechybí elektronický samosvorný diferenciál. Nemá ale žádné hi-tech fičury na podvozku, všechno je na vás.

Občas sice pocítíte torque steer, ale mám pocit, že se zapracovalo na silném odporu posilovače při výjezdech z hodně utažených zatáček, což jsme už měli jako výtku v předchozím testu. Na suchu jsem k chování auta takřka neměl výhrad, tedy alespoň na běžné silnici. Byl to ten fajn hravý Focus, u kterého si můžete krásně hrát s přenosy hmotnosti a přesně víte, co auto udělá a kdy k tomu dojde.

Hurá na MoST

ST není nijak extra pevné, má prostě povolené šrouby zábavě a platí přesně to, co před faceliftem. Je to hračka, co vás bude bavit. Je tomu tak ale vždy? Zajeli jsme také na mostecký okruh, především kvůli focení, ale pár kol jsme si samozřejmě dali. Většina aut se na tváří v tvář okruhu rozsype a v opravdu ostrém tempu přestane fungovat. Většinou jsou na vině podvozek a pneumatiky.

Ford Focus ST je auto, které Most umí za dvě minuty i na sériových gumách. Během dvou měřených kol jsem se okolo tohoto času motal, a nebýt velké ztráty brzděním před hokejkou, pod ty dvě by to i šlo, a to i když jsme se s autem ještě úplně neznali. Focus ST je nezáludný, hodný a na pár kol mu brzdy vydrží bez problému. Za jeho volantem na okruhu mi tak hned padlo na mysl, že tohle by bylo fajn první auto na naučení. Teda kdyby nestálo tolik, kolik stojí, ale o tom až později.

Jestli bych však měl něco opravdu kritizovat, tak to budou pneumatiky. Zmíněná 19palcová kola v paketu X se totiž automaticky pojí s Pirelli P Zero o rozměrech 235/35 R19. Vzorek byl ještě dobrý, ale přední náprava pod tlakem dost často přicházela o grip, hlavně v ostrých zatáčkách. Přitom osmnáctky mají stejně široké pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S, a to jsou za mě lepší gumy než tyto Pirellky.

Na suchu je to ale ještě v pohodě. Však jak jsem psal výše, typická svižná jízda po okresních silnicích je skvělá, autu můžete věřit a do gumy se opřít. Lehce začala ztrácet až při opravdových extrémech na okruhu. Kde už ale gumy nefungují vůbec, tak to jsou mokré silnice. To bylo snad největší zklamání z celého testovacího týdne. Lehký déšť a lesklé silnice vás strašně zpomalí, protože přední náprava už ten grip nemá snad vůbec.

A to se nebavíme o sportovní jízdě, stačí najet v běžné rychlosti do zatáčky s trochu uklouzaným povrchem a stabilizace už auto jemně chytá, aby nejelo rovně do stromu. Najednou se z našeho soužití vytratila důvěra a na další zábavnou jízdu jsem čekal až na sucho. Jak z toho ven? Určitě bych auto vyzkoušel s menšími koly a Michelinkami, to by mohlo být o dost lepší.