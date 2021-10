Ford Focus ST přišel o úsporný motor. Silný turbobenzin si výkonově nepolepšil

Společně s modernizací standardního hatchbacku a kombi Focus přichází Ford také s vylepšenou verzí ostrého Focusu ST. I nadále bude ST nabízeno v obou karosářských verzích. Po vzoru normálního modelu je bezpečnější a chytřejší, stejně tak ale došlo na zásadní úpravu nabídky motorizací. To nejlepší si však ST ponechává.

Přepracovaná maska modernizovaného Focusu má u ST přirozeně agresivnější výraz. Ford mluví o optimalizované aerodynamice včetně nového zadního spoileru. Do nabídky míří adaptivní full-LED světlomety, standardně ve verzi ST Plus čekejte 19palcová kola z lehké slitiny a nabídku rozšiřuje obdobně jako u Fiesty ST výrazný zelený lak Mean.

Po vzoru standardního modelu dostává ST poslední generaci infotainmentu SYNC 4 s 13,2palcovou obrazovkou. Nyní nabízí cloudovou navigaci, hlasové ovládání rozumějící běžné řeči, aktualizace na dálku (tzv. over-the-air) a bezdrátovou podporu rozhraní Apple CarPlay a Android Auto. Pro ST nicméně Ford přináší i nová sportovní sedadla s certifikací AGR (iniciativa za zdravější záda). Sedačky jsou vyhřívané a elektricky nastavitelné ve 14 směrech.

Ford Mustang přijde o část výkonu. Čas na jeho koupi se navíc nebezpečně krátí

Zatímco nová generace Fordu Focus ST nabídla při uvedení v roce 2019 možnost volby mezi benzinovou a naftovou motorizací, právě onen slabší diesel 2.0 EcoBlue (140 kW/190 k) výhradně s manuální převodovkou a bez elektronicky řízeného samosvorného diferenciálu (eLSD) v nabídce nepokračuje.

Nový Ford Tourneo Connect oficiálně: Je to převlečený VW Caddy. Jen tím získal

Po modernizaci si tedy ST ponechává lákavější a výkonnější přeplňovaný zážehový čtyřválec 2.3 EcoBoost. Výkon zůstává na hodnotě 206 kW (280 koní), stejně jako točivý moment 420 N.m. Síla míří na přední kola skrze šestistupňovou manuální či sedmistupňovou automatickou převodovku a standardně výše zmíněný diferenciál eLSD. Manuální skříni zůstává možnost automatických meziplynů při podřazování. V příplatcích je nadále pro ST i adaptivní podvozek.

Datum uvedení modernizovaného Focusu ST na trh a cenovky zatím české zastoupení Fordu neupřesňuje.