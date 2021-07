Ford Fairlane 500 Skyliner: Americká odysea v Česku, a to rovnou dvakrát!

Je těžké netoužit po velkém americkém kabrioletu. Především pokud jste kulturně založený člověk, a teď rozhodně nenarážíme na filmovou Pomádu. Americké kabriolety jsou magické a symbolizují svobodu snad více než cokoliv jiného. Když švédský režisér Jonas Akerlund točil v poušti Mojave klip kapele The Cardigans k písni My Favorite Game, nechal zpěvačku Ninu Persson ztvárnit špatným vztahem zlomenou ženu, která nezodpovědně korzuje pouštní silnicí v kabrioletu Cadillac.

Když režisér Ridley Scott epicky ukončoval film Thelma a Luisa, nechal je skočit z útesu s Fordem Thunderbird. Benicio Del Toro a Johnny Depp se ve filmu Strach a hnus v Las Vegas přesouvají v otevřeném Chevroletu Caprice. A když teď napíšeme Vincent Vega v Pulp Fiction, asi vám jako první do hlavy nenaskočí scéna na záchodě, ale jeho korzování s Miou Wallace v Chevroletu Malibu.

Rebelové a buřiči se svobodnou hlavou jsou s otevřenými americkými vozy úzce spjati. Možná právě to jim dává hmotné fluidum a dělají z obyčejných dopravních prostředků něco víc. Nejsou to jen nadnesené pohádky, v jejich přítomnosti je to opravdu cítit a nelze to ignorovat. I skeptik tváří v tvář korábu vytékajícímu ze silnice zkřehne a podlomí se mu kolena. Krásným příkladem jsou tyto Fordy Fairlane 500 Skyliner.

Každý rok jinak

Vyznat se v klasických amerických autech je úkolem pro opravdové nadšence. Jistě, ty vyhlášené kousky pozná už snad každé malé dítě. Corvette, Impala, Mustang nebo třeba Camaro, to jsou již delší dobu pojmy s jasně rozpoznatelnou tváří. Co třeba ale takový Ford Fairlane? To je panečku oříšek! Vyráběl se v letech 1955 až 1970. Dnes by to podle evropských standardů znamenalo, že si prošel zhruba třemi generacemi. Jenže fairlane prošel sedmi, a dokonce se nebál mezi jednotlivými ročníky ještě kompletně změnit vzhled.

Technologie byla totiž v tomto období na raketovém vzestupu, a kdo chtěl držet krok, musel je implementovat. Roční cyklus tak nebyl nic ojedinělého. Ford Fairlane získal své jméno podle nemovitosti v Michiganu, kde žil Henry Ford se svou ženou Carlou. Svou pouť začal jako náhrada za model Crestline a nabízel se v několika různých karoseriích včetně kabrioletu. Na začátku životního cyklu se kabriolet označoval jako Sunliner a měl plátěnou střechu. Crown Victoria Skyliner byl tehdy ještě hardtop s prosklenou střechou.

Skyliner

Ale teď k jádru věci. Velké změny přišly s druhou generací, která se vyráběla mezi roky 1957 a 1959. Modelová nabídka Fordu v prvním výrobním roce přestrojila na nové šasi a vyměnila patnáctky za čtrnáctky. To přispělo k nízké siluetě a tudíž i k níže položenému těžišti. Design se kompletně přepracoval a začalo se pracovat s novou filozofií, která měla za úkol nastolit nová pravidla a porazit v prodejích Chevrolet.

Adaptoval se i revoluční designový program Virgila Exnera, šefdesignéra koncernu Chrysler, s názvem Forward Look Design. Ford nezahálel a pro rok 1957 si připravil bezmála dvacet různých modelů včetně prvního poválečného pickupu Ranchero. Když vezmeme v potaz barvy a výbavy, tolik možností byste snad nenašli ani v pěti dnešních automobilkách.

Jednoduše lze říct, že pokud jste měli v roce 1957 nějaký požadavek na auto, s největší pravděpodobností byste pochodili u Fordu. A opravdu to tak bylo, protože Ford v roce 1957 porazil v prodejích Chevrolet. Poprvé od roku 1935. Na vrcholu potravního řetězce stála verze Fairlane 500, kterou jste si mohli dopřát s úžasnou karoserií Skyliner (debutovala 18. dubna 1957).

Tentokrát už to ale znamenalo plnohodnotný kabriolet s plechovou střechou označenou Hide-Away Hardtop, která funguje na unikátním mechanismu a nabízela se výhradně pro vozy značky Ford. Fairlane 500 Skyliner je teprve druhým vozem v historii motorismu, který měl pevnou stahovací střechu. První byl Peugeot 601. Fairlane je však prvním autem s touto karoserií, kterému se povedlo dostat se prodejně do pětimístných čísel. Konkrétně to dělá 48 394 kusů.

Systém stažení střechy se samozřejmě neobjevil ráz na ráz, ale je výsledkem pečlivého vývoje inženýra Gila Spearse. Po stisknutí tlačítka se dá do pohybu propracovaný elektrický systém se sedmi elektromotory, čtyřmi zvedáky, řadou relátek a solenoidů a 185,9 metru drátů, který otevře zadní víko a do zavazadlového prostoru umístí celou střechu. Celé to trvá necelou minutu. V té době technický div, jehož vyvinutí si vyžádalo rok a půl práce.

Zároveň to ale znamená, že co nedáte do plechového boxu uvnitř kufru, to vám střecha zničí. Tehdy se pro tyto účely ještě nepoužívaly senzory, a tak se to chtělo pořádně ujistit, že dráze střechy nic nepřekáží. Střecha ovšem občas stávkovala a moc se jí do pohybu nechtělo, což bylo nepříjemnou kudrlinkou na jinak perfektním celku. Zajímavostí pak je, že koncept vozu byl původně zamýšlený pro značku Lincoln. Nakonec to ale byl Ford, kdo světu představil jeden z dnešních amerických snů a stal se hvězdou.

Klidně i 300 koní

Jeden kousek měl ve své garáži dokonce bývalý prezident Spojených států Dwight D. Eisenhower. Fordy z let 1957-1959 měly k dispozici šest motorů, z toho pět osmiválců. Nabídku otevírala řadová šestka o objemu 3,7 litru a zavírala vidlicová osmička o objemu 5,8 litru. Fairlane 500 měl k dispozici v prvním modelovém roce jen osmiválce: 272, 292 a 312 cu in. Výkon se pohyboval od 190 do 245 koní s atmosférickým plněním a dosáhl 300 koní v přeplňované verzi „supercharged“.

Spárovat se daly s manuální převodovkou i třístupňovou automatickou skříňí Ford-O-Matic. Ford Fairlane 500 Skyliner se stal s cenovkou sahající ke třem tisícům dolarů nejdražším vozem v nabídce. Čísla ale hovoří jasně, fairlane se stal hitem. Bylo tak rozhodně co oslavovat a jako takový velký dort si Ford pro rok 1958 připravil výrazné osvěžení nabídky.

Rok 1958 přinesl kompletní změnu vizáže na tužším a širším šasi pro větší bezpečnost, tuhost a ve finále i místo pro nohy. Přepracováním prošla i přední náprava, zadní pružiny a brzdy. Objevily se dvojité přední světlomety, se kterými byl do té doby legislativní problém. Ostatně ani při ukončení vývoje nebylo jasné, jak to s předními světly bude, takže je na kouscích z roku 1958 vidět i prostor pro umístění jednoho velkého parabolického světlometu, kdyby bylo potřeba dát od zdvojeného řešení zpátečku.

V dálkovém svítila obě světla, v potkávacím jen vnější. Na přední kapotě se objevil ozdobný průduch Power-Flow Hood a nová přední maska nyní zasahovala i do předního nárazníku. Kompletně přepracovaná byla i zadní část, ale základní čistá linie s nízko položenou kapotou a decentními žraločími ploutvemi zůstala.

Nepřeberná výbava

Možnosti výbavy a příslušenství byly již v té době nepřeberné. Ford měl pro zákazníky posilovač brzd i řízení, tempomat, elektricky nastavitelná sedadla a okna i klimatizaci. Ostatně vše, co v autech oceňujeme i dnes. Ford šel ale mnohem více do hloubky. Motory dostaly lepší uložení, dveře zase nové klouby pro větší kontrolu při jejich otevírání. Palubní deska měla novou izolaci z textilního vlákna a z plsti namočené v asfaltu.

Do roku 1958 se dostala motorizace 292 Thunderbird, ale přibyly i dvě nové – 332 (5,4 litru) a 352 (5,8 litru). Ta nejsilnější s označením Interceptor 352 Special a čtyřmi karburátory dosahovala výkonu 220 kW (300 koní). Do nabídky pak přibyla nová třístupňová převodovka Cruise-O-Matic.

Získat ford z roku 1957 není nic náročného. Internet je plný inzerátů verzí Custom, které se pohybují od 300 000 korun zhruba do milionu. Samozřejmě existují výjimky. To s fairlane je horší pořízení. Pár kousků najdete i v Evropě, ale ceny se hodně různí. V případě, že vaše srdce zatouží po verzi Skyliner, to už chce větší kapitál.

Slušné kousky se pohybují okolo milionu korun a exponáty po kompletní restauraci sahají až ke dvěma. Bílý exemplář z roku 1958 na fotografiích s motorem 292 bude brzy k prodeji. Jedná se ale právě o stav exponátu. Červený exemplář z roku 1957 s motorem 312 bude nadále věrně sloužit svému majiteli.

