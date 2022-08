Čínský trh má svá specifika, což Ford dobře ví. Proto Explorer přizpůsobil místním trendům a přidal širokou obrazovku.

Zatímco na českém trhu je Ford Explorer nabízen jako vrchol portfolia, ve zbytku světa jde o středně velké SUV. Nyní se automobilka rozhodla s ním dobýt čínský trh, kde jej nabízí jako „zcela nový model“. Ano, první pohled se od současně prodávané generace výrazně liší, ve skutečnosti jde ale spíš o důkladnější facelift.

Pro umocnění honosného vzhledu má čínský Explorer ještě širší masku chladiče s chromovanými šupinami. Po stranách a celé délce horní hrany ji lemuje LED denní svícení. Hlavní svítilny mají rovněž novou podobu. Boční výkroje v nárazníku naopak mírně zeštíhlely. Ze strany zaujme nový design 21palcových kol. Dříve menší zadní světla dostala opulentní podobu po vzoru Equatora, kterého zde Ford rovněž prodává. Nyní jsou širší a opticky spojená chromovanou lištou. Nechybí písemné označení modelu a pro jistotu ani oválná plaketa.

V interiéru okamžitě zaujme pozornost 27palcová obrazovka multimediálního zařízení, která zasahuje až do prostoru spolujezdce. Není proto divu, že se výdechy klimatizace přesunuly do spodní části a fyzických tlačítek výrazně ubylo. Přesto to vypadá, že teplotu si jimi stále nastavíte. Tento dogotální koncept by byl v Evropě jistě senzací, jenže Číňané už ho znají z nového Evosu a Mondea.

Možná vás napadlo, že je to slibná předzvěst příchodu nového Exploreru a ochutnávka toho, na co se můžeme těšit. Ford ale tvrdí, že se jedná o verzi specifickou pro čínský trh a modelový ročník prodávaný v USA, tím pádem i v Evropě, si zachová stávající podobu. V zámoří jej bude možné objednávat už od 11. srpna se zahájením výroby 7. listopadu.

Zanedlouho tradiční Explorer doplní elektrická verze. Ta byla původně naplánována na polovinu příštího roku, ale nakonec se termín přesunul až na prosinec 2024. Stejně je na tom i Lincoln Aviator EV, jelikož jde o modely se stejným základem. Zatím není jasné, kde se budou vyrábět, pravděpodobně automobilky zvolí výrobní závod v Chicagu nebo Cuautitlánu.