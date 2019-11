Někoho by teď mohlo napadnout, že peklo zamrzlo. V době, kdy automobilky počítají každý gram emisí CO 2 , aby se vyhnuly mastným pokutám za nadlimitní množství emisí, připadá uvedení více než pět metrů dlouhého sedmimístného SUV s výkonem 450 koní na evropský trh jako hloupost. Nebál bych se však o to, že se Ford přepočítal.

Ford Explorer šesté generace skutečně vstupuje na evropský trh, a jak bylo avizováno už dříve, veze dvě úrovně výbavy – sportovněji založený ST-Line a luxusní Platinum. Považujte to za velký návrat, protože Explorer v Evropě není poprvé. V letech 1995 - 2003 se jeho druhá generace prodávala i na českém trhu.

Levnější z dvojice nabízených verzí představuje linie ST-Line. Je už k vidění v českém konfigurátoru Fordu a najdete ji také v přiložené galerii. Základní cena 1.959.900 Kč vypadá hrozivě, berme ale v potaz, že jde o novou vlajkovou loď a luxusně vybavené auto s podélně uloženým plug-in hybridním třílitrovým šestiválcem EcoBoost, pohonem všech kol a automatickou 10stupňovou převodovkou.

Spalovací motor dává společně s elektromotorem 331 kW (450 koní) a 840 N.m, díky 13,1kWh baterii je vůz schopen ujet až 42 kilometrů na elektřinu (WLTP). Elektrický dojezd má samozřejmě vliv na kombinovanou spotřebu paliva. Podle německého Fordu si plug-in hybridní Explorer vezme v kombinovaném cyklu 2,9 l/100 km. Kompletní technická data zatím nejsou k dispozici, počítejte však s hmotností přes dvě tuny.

Bohatá výbava už ve standardu

Standardní výbava verze ST-Line zahrnuje třeba 12,3palcový digitální přístrojový štít, kožené čalounění, vyhřívaný volant s červeným prošíváním, startování tlačítkem, aktivní parkovací asistent, sedm airbagů, třízónovou klimatizaci, 10,1palcový infotainment, 1000wattové audio B&O s čtrnácti reproduktory či panoramatickou střechu.

Vůz stojí na černých 20palcových kolech s pneumatikami 255/55 R20, má adaptivní LED světlomety, přípravu pro tažné zařízení se stabilizací přívěsu, zatmavená zadní skla, obvodový alarm s hlídáním vnitřního prostoru či systémy hlídání slepého úhlu a kontroly provozu za vozidlem při couvání z parkovacího místa. Bez příplatku je pouze bílý lak Oxford. Za další odstíny (laků je celkem osm) se připlácí 21.900 - 31.900 Kč.

Linie Platinum se už pod dva miliony korun nevejde. Za 2.015.900 Kč dostanete SUV na 20palcových šedých kolech, uvnitř najdete čalounění sedadel perforovanou kůží, audio jako u linie ST-Line či palubní desku a volant s dekorem z pravého dřeva.

Kůži najdete dokonce i na přístrojové desce, výplních dveří a loketní opěrce. Bez příplatku jsou stříbrný, černý a modrý lak karoserie (na fotkách v galerii). Za další čtyři odstíny (2x červený, šedý a bílý) se připlácí od osmi do deseti tisíc korun.