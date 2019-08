Podle statistiky je nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí v Evropě dopravní nehoda. Za mladé řidiče jsou považováni lidé od 18 do 24 let, kteří tvoří velmi rizikovou skupinu. Rádi využívají dlouhých úseků silnic, kde na to mohou pořádně šlápnout, chybí jim však třeba správný odhad a malér je na světě. Nezřídka jsou také pod vlivem alkoholu či drog...

První auto, svoboda, rebelství. První otočka na ruční brzdě, první jízda pod vlivem, první riskantní manévry. Do toho prohlížení Instagramu za jízdy a psaní textovek: „za deset jsem tam, kotě :-)“. A pak se stane, že za těch deset minut nikdo nepřijede.

Aby podobných situací ubývalo, vznikly bezplatné kurzy Ford Driving Skills for Life, kde se za podpory BESIPu uči řidiči do 24 let zdokonalovat za volantem. Účastníci kurzu se naučí řešit krizové situace a zkusí si například, jak nebezpečné je psát SMS za jízdy nebo se podívají na svět skrz virtuální realitu. Učí se také větší ohleduplnosti k cyklistům.

Letošní kurz se koná od pátku 6. září do neděle 8. září na polygonu S-Drive v Hradci Králové. Oproti loňskému řočníku, kdy byly na zdokonalování dovedností mladých řidičů vyhrazeny dva dny, je letos přibyl jeden den navíc. Během akce bude možné proškolit až 600 lidí. Zájemci se stále mohou registrovat přes webovou stránku www.forddsfl.cz