Ford dál testuje levné řešení, jak elektromobilům zvýšit dojezd. Ukazuje se, že je na správné cestě

Jednoho z největších žroutů energie v autech by mohla nahradit úsporná a přitom jednoduchá technika.

Pokud máte zkušenosti s elektrickými auty, jistě jste si všimli, co se stane při spuštění topení nebo klimatizace. Zvláště u vozidel bez tepelného čerpadla se značně sníží dojezd, vám tak nezbude než buď mrznout nebo potit se, aktivovat méně účinný eko režim klimatizace, nebo se smířit s častějším nabíjením. V zimě tento problém mnoho uživatelů řeší spuštěním pouze ventilace a aktivací výhřevu sedadel a volantu, aby bylo v autě k přežití. I tak jde o kompromis, který jízdě na pohodlí moc nepřidává.

Ford již před nějakou dobou oznámil vývoj vyhřívaných bezpečnostních pásů, nyní zkouší další novou techniku, o níž se v automobilových (a ne jen elektrických) kruzích mluví již několik let. Jde o topné panely, které se dají namontovat do podlahy, výplní dveří, koberečků, stínítek, palubní desky nebo hlavových opěrek. S jejich pomocí by mělo být možné udržet v kabině stabilní teplotu s menší spotřebou energie než u klasického ohřívání vzduchu ve ventilaci. Hodit se mají třeba i pro řidiče dodávek, kteří během dne mnohokrát otevírají dveře vozu.

Automobilka k testování využívá upravený Ford E-Transit, vysílala ho na rozvozové trasy v různých teplotních a klimatických podmínkách. Zjistila, že spotřeba energie je u topných panelů až o 13 procent nižší, než u klasického topení. Výsledkem je až o pět procent vyšší dojezd, který by se v rámci ročního cyklu měl rovnat stovkám kilometrů navíc.

Zkoušky probíhaly v okolí německého Kolína nad Rýnem od října 2018 do října 2022 v létě i v zimě, ve vedru i dešti. Ford aktuálně testuje i další způsoby, jak šetřit energií: výměníky pro ohřev kabiny či baterie zbytkovém teplem z elektromotoru či inteligentní temperování baterie před rychlonabíjením.