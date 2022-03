Ford chystá tři nové elektromobily do dvou let, znovu využije techniku Volkswagenu

Dva nové crossovery a k nim ještě elektrická Puma – v nabídce modrého oválu bude opět létat více voltů a ampérů.

V Evropě nyní Ford nabízí hybridy (S-Max, Galaxy, Kuga) a plug-in hybridy (Kuga, Explorer), elektromobil Mustang Mach-E je ale v jeho portfoliu zatím osamocen. To se brzy změní. Už letos má značka představit zcela nový středně velký crossover, který na trh dorazí v roce příštím – mohlo by jít o vůz na platformě MEB od Volkswagenu, u nějž Ford slibuje dojezd 500 kilometrů na jedno nabití. Tuto techniku by měl využít i o něco větší sportovní crossover, naplánovaný na rok 2024. Obě novinky mají vznikat v továrně v Kolíně na Rýnem, v níž je plánována výroba 1,2 milionu vozů během následujících šesti let.

V roce 2024 se představí také elektrická verze Pumy, ktera byla v loňském roce nejprodávanějším modelem značky v Evropě. Obecně novinky následují trend dle prodejů – 58 procent dodaných osobních vozů Ford na starém kontinentu tvořily vloni crossovery, přičemž meziroční nárůst oproti předchozímu roku je téměř dvacet procent.

Vedle novinek mezi osobáky, spadajících do kategorie Ford Model e, chystá Ford čtyři další elektrické užitkové modely z řady Ford Pro: tunový van Transit Custom a víceúčelové Tourneo Custom v roce 2023 a novou generaci Transitu Courier a Tournea Courier v roce 2024.