Ford chystá elektrickou „fiestu“ a „focus.“ Platformu jim připravuje expert z Tesly

Tradiční Ford Fiesta to ve své sedmé generaci definitivně zabalil už loni, model Focus čeká to samé v roce 2025. Vozidla této velikosti by měl Ford v budoucnosti nabídnout s elektrickým pohonem, aby doplnil svou stávající nabídku – modely Explorer a Capri na technice Volkswagenu a větší Mustang Mach-E.

V nedávné době automobilka skrze ředitele elektrické divize Marina Gjaju konstatovala, že dosavadní nabídka neoslovila zákazníky tak, jak se čekalo – původní plán na přechod k elektromobilitě (v Evropě) v roce 2030 tak musí přibrzdit. Novinky by měly společně s chystanou elektrickou variantou modelu Puma tento doposud nepříznivý stav změnit.

„Když se podíváte na naši nabídku v celosvětovém měřítku, v tuto chvíli toho v cenově dostupném segmentu moc nemáme. Klíčové pro nás je být cenově dostupní, diferencovaní a ziskoví. Příliš dlouho jsme zůstávali v cenově dostupném segmentu, a to buď na hranici rentability, nebo ve ztrátě,“ řekl Gjaja magazínu Autocar.

„Otázka zní: jak v tomto segmentu konkurovat, zejména když máte velmi levnou výrobní lokalitu, jako je Čína, která chrlí cenově dostupné vozy? To je to dilema. Není pochyb o tom, že pokud chceme být skutečně masovou značkou, rádi bychom, aby lidé postupně přešli k vozidlu, jako je Explorer, ale kde mají začít? To děláme pro USA s cenově dostupnou platformou a není důvod, proč by na této platformě nemohly vznikat produkty i pro Evropu,“ uvedl.

Tato nová platforma by měla se sériovým vozem dorazit v letech 2026 či 2027 – a nejprve v USA. Pro Ford ji chystá tým vedený Alanem Clarkem, dle magazínu TechCrunch jde zhruba o tři stovky vývojářů, včetně expertů se zkušenostmi ze společností Rivian, Apple a dokonce s F1. Clarke stál za úspěšným vývojem platformy Tesla jakožto šéf týmu, který ji navrhl, připravil po technické stránce, získal pro ni zdroje a uvedl do výroby. „Před několika lety nastoupil do Fordu a snaží se vytvořit nejefektivnější platformu ze všech elektromobilů na světě. To je jeho cíl,“ upozorňuje Gjaja.