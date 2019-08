Ford by mohl proměnit své vozy v promítačky filmů. Je tu ale jeden problém

Magazín The Drive objevil na americkém patentovém úřadu zajímavou registraci od Fordu, který si zamluvil úsměvnou funkci do svých vozů. Předmětem je totiž filmový projektor umístěný ve víku zavazadlového prostoru. Vaše večery u vody by tak dostaly zcela nový rozměr.

Projektor je umístěn na spodní části víka a k jeho použití je nutné jej mít otevřené. Mimo projektor jej lze také použít i jako svítilnu. Otázkou potom samozřejmě zůstává, co s baterií. Podobné věci by nejspíš fungovaly, kdyby byly napájeny externě, jinak by se velmi brzy stalo, že od místa promítání už neodjedete.

Ve svém prohlášení poté mluvčí Fordu pronesl, že patentovaný systém ještě nutně neznamená jeho reálné využití ve vozech. „Patentujeme naše vynálezy jako běžný předmět podnikání, nemusí to tedy nutně znamenat naše nové produktové plány“, prohlásil.

Reálněji ale vypadá další patent od Fordu, který se objevil na začátku letošního roku a který dokáže proměnit Ford F-150 v pojízdné kino. I na tento patent se můžete podívat v galerii. Ford je obecně velmi vynalézavý, vzpomeňte si například, na jeho vlastní emoji, které už se brzy ukáže na našich telefonech.