Ford brzdí své plány na úplný přechod k elektromobilitě. Zákazníky zatím nepřesvědčil

Ještě před třemi lety Ford plánoval úplný přechod na elektrické portfolio do konce dekády, tedy o pět let dříve, než to bude v Evropě „nutné.“ Nyní svůj optimismus krotí, což naznačil již dříve šéf evropské divize Fordu na konferenci Financial Times Future of the Car Summit. Tam uvedl, že pokud značka uvidí dostatečně velkou poptávku po nových plug-in hybridních vozech, bude je dále nabízet.

Slova nyní potvrdil také šéf elektrické divize Fordu Marin Gjaja. Magazínu Autocar řekl: „Nemyslím si, že můžeme do něčeho jít naplno, dokud se naši zákazníci nerozhodnou, že do toho také jdou naplno, a to se děje různým tempem v různých místech na světě.“

Připomeňme si, že nabídka elektromobilů Fordu se v Evropě zatím skládá z Mustangu Mach-E (představeného koncem roku 2019) a dvou letošních novinek na platformě MEB od Volkswagenu – Exploreru EV a Capri EV.

Ohledně původních plánů na úplný přechod k elektromobilitě v roce 2030 Gjaja říká: „Myslím, že zákazníci hlasovali a řekli nám, že je to příliš ambiciózní – a myslím, že každý v oboru to zjistil drsným způsobem. Řekl bych také, že realita vás dokáže přimět k tomu, abyste své plány upravili. Nezdá se nám, že by přechod na plně elektrický pohon do roku 2030 byl dobrou volbou pro naše podnikání a zejména pro naše zákazníky,“ dodává.

„Všichni do toho jdeme s tím, že budeme agresivně konkurovat, ať už se jedná o vozidla s čistě spalovacím motorem, vozidla s čistě bateriovým pohonem nebo hybridy mezi nimi, protože vidíme, že zákazníci chtějí mít svobodu volby, aby si mohli vybrat správné hnací ústrojí a správné vozidlo pro svůj případ použití,“ sdělil dále Autocaru. V tomto ohledu značka připravuje novou platformu, která zvládne různé typy pohonu. První model, který ji využije, by se měl objevit v roce 2027.