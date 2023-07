Ford Bronco zřejmě bude možné řídit i vestoje. Přinese to ohromnou výhodu

Výhled z vozu je při jízdě náročným terénem klíčový a někdy ani kamerový systém není dost dobrý. Ford přišel s nápadem alternativního řízení vozu vestoje, pro dokonalý přehled o překážkách.

Ultimátní terénní dovednosti formovaly vývoj nového Bronca od prvního dne. Ford jej dodává s odnímatelnou střechou i dveřmi a nabízí k němu nepřeberné množství příslušenství. Některé pakety pak sdružuje do tematických úprav se zaměřením na specifické podmínky terénu. Materiály podané na americký Úřadu pro patenty a ochranné známky ukazují, že Bronco inspirovalo inženýry mnohem více.

Základem jízdy v terénu je dokonalý přehled o prostoru kolem vozu, čemuž napomáhá panoramatický kamerový systém. Jenže nejlepší odhad získá člověk vlastním zrakem. Proto Ford přišel se zajímavým konceptem sekundárního ovládání vozu umožňujícím řidiči na svém místě stát a vyklonit se dle potřeby.

Ford argumentu bezpečnostním hlediskem, protože během běžného vykouknutí někdy nelze vůz spolehlivě ovládat. Zároveň zmiňuje, že během aktivace sekundárního řízení nejsou dostupní parkovací asistenti, ani systém hlídání jízdy v pruhu nebo popojíždění v koloně.

Jestli řidič sedí či stojí, pozná Bronco prostřednictvím laserového radaru, kamerového systému, nebo pozice chytrého telefonu, pokud jej má řidič v kapse a má jej aktivovaný jako digitální klíč. Vlastně je to podobný princip jako odemknutí telefonu prostřednictvím rozpoznání obličeje. Smyslem je nejen určit polohu řidiče, ale zároveň zajistit, aby neopustil vymezenou zónu.

Přesně specifikovaná jsou i pravidla, kdy je alternativní řízení dostupné. V praxi hovoříme o prodírání se náročným terénem s různě prudkými náklony rychlostí ne větší než 5 km/h. To odpovídá jízdnímu režimu „Go Over Any Thing“. Reakce na pokyny budou velmi plynulé, aby nedošlo k cuknutí a vypadnutí řidiče.

Ovládání rychlosti a případně i natáčení kol není přesně definované, ale mohlo by jít o ergonomicky snadno dostupné dotykové plochy umístěné na horní hraně čelního či bočního rámu. O finálním uspořádání ještě nemá Ford v tuto chvíli jasno.