Ford Bronco Sport se vrací do divokých sedmdesátek. Má i alternativu pro vyznavače temnoty

S modelovým rokem 2024 rozšiřuje Ford Bronco Sport nabídku o nové pakety. Ty tematicky proměňují zevnějšek i vnitřek vozu a přidávají mu zábavný, nebo naopak temný vzhled. Volba je na vás.

Historie Fordu Bronco sahá až do poloviny šedesátých let, takže inspiraci je odkud brát. Právě do bouřlivých a barevných sedmdesátek se Ford vydává s novou edicí Bronca Sport nazvanou Free Wheeling. Ta byla dříve dostupná nejen pro Bronco, ale designově výrazný balíček oblékaly také dodávky a pick-upy série F.

Sada obsahovala černé nárazníky, bílá kola a trojbarevný polep. Současné pojetí má trochu odlišný charakter. Bronco Sport nese také černé nárazníky, i když je zdobí leštěná lišta ve spodní části, která ladí s mohutnou maskou chladiče. Kola nejsou bílá, ale stříbrné paprsky doplňují vnitřní červené lemy a další kontrast přidávají černé středy. Boky a kapotu pokrývá polep složený ze čtyř barevných pruhů. Naopak střecha nese umírněný černý odstín.

Stejná sada pruhů vás přivítá v interiéru na opěradlech sedadel. Dalším příjemným zpestřením jinak tmavého interiéru jsou červené lišty na výplních dveří, palubní desce a středovém panelu. Svobodného ducha a náležitost k edici Free Wheeling stvrzuje ozdobná plaketa.

Pokud nechcete být funky a raději se vydáváte do krajů temna, můžete jít alternativní cestou sady Black Appearance. Ta přináší černé provedení masky chladiče spolu s nápisy i odznaky kolem celého vozu a tmavou střechu. Kola jsou shodná s balíčkem Free Wheeling, ale mají černé provedení a barevné pruhy na kapotě nahrazuje polep v černém matu. Práce v interiéru nebyla náročná, akorát sedadla se převlékla do kombinace kůže s látkou doplněnou koněm Bronco.

Jelikož balíček Black Appearance je o něco chudší, vychází v přepočtu na 38.000 korun. Paket Free Wheeling přijde na 55.000 korun. K tomu je třeba připočítat místní cenu Bronca Sport 773.000 korun, protože tyto možnosti jsou dostupné pouze u výbavy Big Bend.